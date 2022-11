Los Juegos Olímpicos que despiertan

No es cuestión de desvelarlo, pero a alguno se le escapó más de un bostezo en la tribuna de invitados cuando el discurso del presidente cruzaba la hora y media en el primer día del debate de la comunidad. Una alocución completa, decían los afines. Más bien espesa y aburrida, contaban en los pasillos del otro lado. Extensa fue, eso sí (1 hora y 47 minutos de tirón). Pareció una homilía de las largas, tipo vigilia pascual, con bonitos gestos individuales para con su Gobierno, que al fin y al cabo es un equipo, con retórica adecuada pero poca sorpresa. Ni exordio para empezar hubo. Solo al final dejó más de una boca abierta.

La de Mar Vaquero, por ejemplo, cuando escuchó a Lambán hablar «de su acreditada voluntad de prescindir de estridencias y ruido, de evitar la arrogancia». Más indignación que sorpresa fue lo que mostró la líder de los populares en el Parlamento, sobre todo después de los últimos encontronazos, muy subidos de tono en las Cortes.

En Cs también se dieron algún codazo al escuchar la referencia de Lambán a la Constitución de 1812, más concretamente al artículo 13 de la 'Pepa', cuna y orgullo de los liberales, que no serían naranjas como los de hoy pero ya creían que el objeto del Gobierno "es la felicidad de la nación", cita que por cierto también nombró Vaquero no hace tanto en el hemiciclo. Alégrense, en algo coinciden por una vez.

Ojiplático se quedó también más de uno cuando de la boca del jefe salieron dos palabras: Juegos Olímpicos. Parecía un asunto enterrado. Extrañó por eso que lo resucitase Lambán después de los dolores de cabeza que le provocaron entre los catalanes y Alejandro Blanco. A decir verdad, prometió en su día que recuperaría el asunto a partir de septiembre. Al final ha sido noviembre, como si hubiese sido juliembre. Tiempo hay, si quieren...

La cuestión es que ha trazado un plan para reforzar las opciones de una candidatura para los Juegos de 2034. Y presentarla, ojo, otra vez con Cataluña, aunque añadiéndole para el caso a Navarra. Que nadie se asuste, esto tiene pinta de ir para largo, empezando el próximo año por la celebración del Campeonato de España de esquí de montaña en Panticosa y la presentación de la candidatura para el Europeo de 2024. Vamos, que hay que echarle el año 2026 como poco, a la puerta de otras elecciones autonómicas.

No se espera para tan lejos La Romareda, y más les vale si de verdad quieren que la ciudad sea una de las sedes del Mundial 2030. Lambán, sin nombrar el estadio, dijo haber hecho todo lo que le había pedido la Federación Española de Fútbol para ser mundialista. Eso calentó a Jorge Azcón, que le reprochó al presidente que diga que está «concernido» con el nuevo campo, «pero no la colaboración» que aportará el Gobierno de Aragón. Es decir, el dinero.

No tiene pasta, ha dicho más de una vez el presidente, que ha difuminado su discurso respeto a los días previos a la pandemia. Entonces hablaba de que sería «un fracaso colectivo imperdonable» que Zaragoza no lograse construir «un estadio moderno» que le permitiera estar en el Mundial. Ahora se queda en no poner palos en las ruedas.

Poco más por ahí, tampoco con el Real Zaragoza. Calificó de «anomalía» que la capital sea la única de las grandes ciudades de España que no tiene un equipo en la élite. «Quizá debamos sentirnos concernidos todos en encontrar alguna solución», dijo en un decir. Ya ha explicado más de una vez que no es partidario de que se mezclen fútbol, política y negocios, un coctel explosivo como bien sabe él desde los tiempos de los Iglesias, Marcelino y Agapito.

Por cierto que el primero estaba ayer en la tribuna junto a otro expresidente, Santiago Marraco, y muchas caras conocidas de la política, la mayoría munícipes zaragozanos: Lola Ranera, Horacio Royo, Ros Cihuelo, Fernando Rivarés, Julio Calvo... Se echó en falta a la delegada del Gobierno, Rosa Serrano; a la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; al presidente de la DPH, Miguel Gracia; al de la CEOE, Miguel Marzo; y a los de los sindicatos UGT y CCOO, de movilización en Madrid.