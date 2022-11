La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que las líneas de muy alta tensión que pretende instalarse en Teruel para evacuar el excedente de energía generado en su mayoría por los macroproyectos de renovables "no pueden ser privados" dado que no superarían los informes medioambientales necesarios.

Ribera ha dado esta respuesta a una pregunta del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, sobre estas líneas eléctricas que, según el turolense, “con el pretexto de evacuación camuflan su verdadera dimensión como línea de transporte, como la que pretende atravesar Aragón desde el noroeste hasta el sur para conectar País Vasco, con Aragón y la Comunidad Valenciana, la del sector oriental de la provincia de Huesca y otra más en el sector oriental de la provincia de Teruel para transportar electricidad hasta Barcelona. En este punto ha preguntado a la ministra si estas líneas pueden ser privadas y cuál será la postura del Miteco ante estos proyectos.

Ribera ha respondido de forma rotunda: “No. Consideramos que las líneas de muy alta tensión que en el fondo lo que pretenden es evacuar la generación producida a gran distancia no pueden ser privadas. Creemos que el impacto acumulado de esas grandes distancias hacen muy difícil que puedan soportar una evaluación ambiental favorable; con todo, lo prudente es esperar a que se produzca el pronunciamiento de los técnicos”. En el turno de réplica ha incidido, “no existe una prohibición expresa, lo que no es fácil es justificar la afección desproporcionada para la evacuación de un parque de generación a gran distancia, a priori no parece muy fácil que pueda superar una evaluación una infraestructura de esas características y la proporcionalidad entre lo que se pretende y la afección no parece que esté justificada”.

En este sentido, desde Teruel Existe consideran que a la instalación de los macroparques le falta una adaptación más precisa para que se logren avances en la seguridad energética al paliar los efectos del despliegue de renovables sobre el territorio rural, con evaluaciones ajustadas a la ley que permitan reducir su impacto ambiental y paisajístico, adaptaciones para que los macroparques lleguen acompañados de industrias electrointensivas y para que las comunidades locales puedan obtener parte de los beneficios.

Como ejemplo, Tomás Guitarte ha ironizado con que en la provincia de Teruel haya 22 parques eólicos instalados y aproximadamente 170 en proyecto, y que aproximadamente están en tramitación más de 336 parques eólicos y fotovoltaicos, con una potencia total aproximada de 19.000 MW, “pero las fábricas de baterías no se instalarán allí”.

Denuncian que falta por implantar el compromiso que recoge la Ley de Cambio Climático en su artículo 25, de forma que se regule cómo esta implantación de renovables va a contribuir al desarrollo de la economía de los territorios que la sustentan y combatir el declive demográfico, “un aspecto se está dejando de lado pero debe acometerse en busca de una transición justa con todas las personas y los territorios”.

En definitiva, Guitarte ha expuesto que una normativa del despliegue de renovables que olvida los paisajes y que no comparte los beneficios con las comunidades locales, “favorece sólo a los macroparques y se incrementa el poder de las grandes empresas sobre el sector eléctrico”.