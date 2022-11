Zaragoza vuelve a copar los grandes anuncios del debate del estado de la comunidad

A tenor de lo ocurrido este jueves en el debate del estado de la comunidad, casi podría cambiarse el estribillo de la conocida ópera La Dolores de Tomás Bretón. De Aragón la más famosa a Zaragoza la más famosa, porque un año más la capital protagonizó el debate de Política General que ha comenzado en las Cortes de Aragón y que continuará mañana viernes con las intervenciones de los portavoces de los ocho grupos parlamentarios y la réplica del presidente.

La mayor parte de los anuncios del jefe del Ejecutivo aragonés, Javier Lambán, se dirigieron a la capital. Desde el ámbito logístico, pasando por el de la vivienda o el de la innovación, las miradas volvieron a posarse en Zaragoza desde un Gobierno autonómico que –en principio– no era capitalino, sino comprometido más bien con el medio rural y la lucha contra la despoblación.

Sin embargo, por segundo año consecutivo, el presidente aragonés no dejó de hacer guiños a la localidad que concentra a más del 50% de la población aragonesa (y de los votos de los electores) y que como secretario general de los socialistas aragoneses se marcó como principal plaza a recuperar en las elecciones de 2023.

El innovador Centro Aragonés del Talento, uno de los principales anuncios del líder del cuatripartito aragonés, que aspira a que sea «el Plaza de la siguiente generación» tendrá sede en la capital aragonesa. Será un espacio donde convivan, avanzó el presidente, «el conocimiento, con la universidad y los institutos de investigación; una aceleradora de empresas que acompañe a los emprendedores y un financiador del riesgo». Una propuesta estratégica de la que dejó aún alguna incógnita en el aire que quizá desvele el viernes.

También estarán en Zaragoza el campus digital de la FP, que estrenará su sede en la antigua sede de la CEOE el 26 de enero; el impulso a la vivienda de alquiler asequible con mil nuevos apartamentos para jóvenes; la solicitud de una zona franca para el aeropuerto (y la demandada segunda parada del AVE); la creación de la Escuela de Hostelería; la ampliación de terrenos para la instalación de empresas en el PTR, Malpica y Plaza; y la solicitud de las sedes de las Agencias de Salud Pública e Inteligencia Artificial.

El "liderazgo de Zaragoza"

El presidente aragonés dedicó uno de los puntos estratégicos de su discurso al «liderazgo de Zaragoza en la España de las ciudades». Su alcalde, el también presidente del PP de Aragón Jorge Azcón, asistió a la retahíla de propuestas del jefe del Ejecutivo aragonés desde la tribuna de invitados. Sin dudarlo, invitó a Lambán al debate sobre el estado de la ciudad, que se celebra la próxima semana.

El año pasado Lambán anunció la transformación en viviendas de los cacahuetes de la Expo. Doce meses después, tras el encontronazo inicial con el ayuntamiento y las polémicas posteriores en torno a la inundabilidad o no de estos espacios, el asunto está desatascado. Hoy ha confirmado que los cuatro cacahuetes albergarán un total de 507 viviendas de alquiler para jóvenes, cuyas obras comenzarán en marzo. Lo mismo ocurrirá con las 300 viviendas en la antigua residencia Buen Pastor y las 336 de Avenida Pirineos. Lambán le reprochó al ayuntamiento que los proyectos para Torre Ramona y la calle Embarcadero están «pendientes del cumplimiento de la última Bilateral».

"La DGA no puede desentenderse de Zaragoza pues afecta al desarrollo del conjunto" Javier Lambán - Presidente de Aragón

Azcón no tardó en contestar. Y a las pocas horas llegó la respuesta desde el área municipal de Urbanismo que dirige Víctor Serrano. «El señor Lambán no tiene la información que sí que tiene el Gobierno de Aragón, porque me consta que el consejero de Urbanismo ha hablado con el señor Soro y le ha dicho que la semana que viene se concederá la licencia del proyecto de la Avenida Pirineos», dijo Azcón.

"Dice que se siente concernido por el campo de fútbol, pero después no hace nada" Jorge Azcón - Alcalde de Zaragoza

Será el lunes, confirmó Serrano. «Me extraña que hable de Torre Ramona porque ese expediente se ha enviado al Gobierno de Aragón y lo que falta es un informe de la comisión del Gobierno de Aragón, no del ayuntamiento», añadió el alcalde, que pidió «estrechar las relaciones de colaboración» entre ambos, tal y como se hizo durante la pandemia. «Es incomprensible que en proyectos importantes como la Agencia de Salud o la de Inteligencia Artificial no haya querido colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza», denunció.

Huesca y Teruel, ausentes

Mientras, Lambán ha defendido que Zaragoza debe pujar por ser el motor económico y cultural de Aragón en un contexto donde «cada vez está más extendida la idea de que el siglo XXI será el de las ciudades». «Esta ambición ha de encauzarla el ayuntamiento de la ciudad. Pero el Gobierno de Aragón no puede desentenderse de ella, pues incide con claridad en el desarrollo del conjunto del territorio», recalcó. Mientras, el debate pasó casi de largo por las otras dos capitales provinciales. Las cabeceras comarcales ni siquiera aparecieron, salvo aquellas que han recibido inversiones destacadas.

El modelo que Javier Lambán ha dibujado para Aragón pasa principalmente por Zaragoza. Los guiños a la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación, con la unión de estaciones, la nieve y la apuesta por las energías renovables y la logística, siguen presentes en este cuatripartito progresista y aragonesista, pero con una visión cada vez más capitalina.