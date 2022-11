Lorenzo Caprile en Zaragoza: "Me interesa más la cuenta de resultados que la moda como arte"

Cascarrabias, detallista y todo un experto en la historia de la moda. Así se define Lorenzo Caprile, célebre modista madrileño que este viernes ha presentado una clase magistral en el Patio de la Infanta de Ibercaja. Bajo el título El origen de la moda de etiqueta, Caprile ha acercado al centenar de asistentes al ciclo la importancia del etiquetado en la ropa y la tardía aparición de este elemento, ya imprescindible en las prendas actualmente.

Caprile ha pillado a paso cambiado a los numerosos estudiantes de moda que han asistido a la ponencia al afirmar que el modista "no es un artista, solo un miembro de una industria muy dura". Tanto repudia que, en la actualidad, se refieran a su gremio como arte que el diseñador ha admitido que no le interesa "la moda como arte, porque sí me interesa la cuenta de resultados a final de mes". Hasta tal punto llega el desconocimiento de la moda como arte que Caprile, seis años después, sigue sin saber "por qué me dieron la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes" en 2016.

Sobre la etiqueta, Caprile ha asegurado que es un fenómeno "muy reciente" y, entre risas, ha comentado que su llegada a España se dio con "las primeras apariciones de Anne Igartiburu en las campanadas". Voz autorizada en el circuito, Caprile ha recordado que muchos de los pintores del siglo XVIII "ganaban más dinero diseñando casacas que pintando sus retrasos, aunque hoy los conocemos por lo segundo, porque antes no era prestigioso ser diseñador de moda". Los que sí lo fueron eran los sastres españoles durante la mayor expansión del imperio, y se convirtieron "en un elemento del que presumir en cualquier corte europea".

En una relación constante entre la actualidad y el viaje al pasado, Caprile ha conectado el consumo de ropa que hoy se ha extendido en Occidente con la forma de vestir de hace varios siglos. "El armario lleno de prendas que hoy podemos tener todos no existía hasta hace nada", ha mencionado el modista, que ha señalado el "carísimo" proceso que en la antigüedad enfrentaban los sastres para conseguir sus prendas: "El hilado era caro, las telas eran caras y las propias prendas eran caras, lo que hacía que la ropa de calidad solo estuviera a mano de las altas esferas".

Ante la atenta mirada del centenar de personas que se han acercado hasta la sala, así como otras muchas que lo seguían por videoconferencia, Caprile ha presentado una clase magistral en la que ha convencido -o al menos intentado- de que la moda es más negocio que arte: "La creatividad en la moda es un auténtico cuento. Es mucho más importante saber cuadrar las cuentas y sacar adelante tu taller".