La contracrónica del debate: la suerte está echada

Había ambiente estos días en las Cortes de Aragón como de festival de fin de curso escolar. Cada uno con sus papeles preparados, satisfechos por el trabajo realizado y felices tras soltar la adrenalina de más de diez horas de cruces dialécticos. La tensión, los insultos que saltan de bancada a bancada en las intervenciones más políticas daban paso en los breves y escasos recesos que permitía desde la presidencia Javier Sada a las imágenes de la otra política, la de los pequeños detalles, esa que puede extrañar extramuros de la Aljafería pero que se agradece en estos tiempos de desafección política.

Puede sorprender el intercambio de lotería de Navidad entre bancadas rivales. Pero deben saber los electores que si cae El Gordo el próximo 22 de diciembre en el PSOE de Jaca, la portavoz del Partido Popular en Sanidad Ana Marín podrá "tapar agujeros". Lo que siempre dicen que hacen los agraciados por el bombo; lo que dice el PP que hizo el Gobierno aragonés con los fondos covid.

Lo mismo ocurrirá, pero al revés, si la fortuna toca al PP de Teruel. La candidata socialista a la alcaldía de la capital de La Jacetania Olvido Moratinos podrá regar las Navidades con el mejor champán después de este intercambio de boletos. La suerte no entiende de colores políticos.

Como buenos compañeros de colegio, o sea, de hemiciclo, los diputados comparten casi todo. Un día son las fotos de las últimas vacaciones y otro, el décimo de lotería. Mejor así. No todo van a ser ceños fruncidos y ataques mutuos por lo cínicos y demagogos que son los otros, dicen, según quien tome la palabra.

"¡Cuerpo a tierra!"

Pero hay veces que las sorpresas suceden de puertas adentro. "¡Cuerpo a tierra, que vienen los nuestros!". Ya lo decía Pío Cabanillas en la Transición y su mítica frase sigue tan vigente a día de hoy que volvió a escucharse este viernes en los pasillos de las Cortes.

Todo festival de fin de curso acaba en aplausos, pero en esta doble sesión parlamentaria alguna interpretación no acabó de convencer. O igual no fueron las interpretaciones, sino las direcciones las que no gustaron. Lo cierto es que los diputados rasos solo tienen su lenguaje no verbal para expresarse en estas citas hechas para gloria del presidente y los portavoces. Y algunos aprovecharon esa única baza para marcar distancias con sus jefes y negarles el aplauso. Lo dicho, cuerpo a tierra.

Lo hizo Nacho Escartín con Marta de Santos, que le sustituyó en la portavocía de Podemos después de sus discrepancias este verano con Maru Díaz. También con el presidente del Gobierno, Javier Lambán, a quien pese a no aplaudirle, le saludó después con apretón de manos.

Tampoco los rostros visibles de la corriente crítica Somos Ciudadanos, que han reclamado por activa y por pasiva la dimisión de su coordinador regional Daniel Pérez, gastaron energías en juntar sus palmas tras su discurso, sin disimulo por aparentar siquiera que representan al mismo partido y viven bajo las mismas siglas.

Desde la tribuna de invitados, Jorge Azcón y Luisa Fernanda Rudi aprobaron sin aspavientos el examen de la portavoz –y no se sabe si algún día candidata– Mar Vaquero solo con suaves palmaditas sobre sus rodillas.

Tampoco podrían haberlo hecho de otra manera. El reglamento de las Cortes establece en su artículo 158 que el público asistente "deberá mantener siempre silencio y orden, y no le serán permitidas manifestaciones de aprobación o desaprobación sea cual sea la índole de las mismas". El aplaudidor mayor de los populares en la bancada, el diputado Javier Campoy (mano derecha de Elías Bendodo), no se saltó ni uno de los golpes de efecto que Vaquero lanzaba en su cara a cara con Lambán.

Réplicas somardas

Las pasiones, cierto es, solo se reservan para las intervenciones desde la tribuna. Algo de agradecer después del monótono discurso de la primera jornada de Javier Lambán, que siempre coge brío cuando no lee, y que protagonizó, como es habitual, algunas de las réplicas más somardas.

Como cuando le recordó a la portavoz del PP la entrevista de su líder, Alberto Núñez Feijóo, con EL PERIÓDICO, en la que presumió de buenas relaciones con el presidente aragonés y lo alejó del Sanchismo al que intentan acercarle los populares aragoneses. Lo que unió a la España despoblada en sus cumbres de Santiago y Zaragoza parece por ahora difícil de romper.

Hablando de líderes nacionales, solo hay una capaz de poner de acuerdo a toda la izquierda. No es la ministra aragonesa de Educación, Pilar Alegría, que no apareció por el debate. A los progresistas les gusta hacer suyo todo lo que representa la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El presidente autonómico y los portavoces de Podemos e Izquierda Unida en Aragón, Marta de Santos y Álvaro Sanz, en posiciones tan distantes a día de hoy en la comunidad, quisieron tomar su ejemplo en sus intervenciones. Es la favorita de todos, la ministra más esperada que, sin embargo, aún no ha anunciado ningún mitin de su proyecto Sumar en tierras aragonesas.

La fiesta de fin de curso parlamentaria arrasó con todo en la ajetreada cafetería de las Cortes. Dos tristes minibocadillos quedaban al filo de las tres de la tarde para calmar el hambre de los más tardanos.

Por suerte o por desgracia, en 2023 no habrá festival. Como cada año electoral, la fiesta se reserva para el ejercicio siguiente. Pero lo que les espera a los parlamentarios y a los partidos políticos hasta entonces es un examen sin fin. Desde el viernes parece que la suerte está echada, pero seis meses en estos tiempos políticos son casi una eternidad.