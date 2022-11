El PSOE no busca la igualdad real de las personas trans. Pedro Sánchez se esconde y no es valiente para ser defensa de los derechos trans, aun cuando tienen como gobierno un compromiso con la comunidad trans registrado en el discurso de la investidura. Pero celebramos que el bloque de los Derechos trans ha entregado por registro las enmiendas que la comunidad precisa para que llegue a una justicia social, resarcimiento y reparación a las personas trans.

Estas enmiendas tratan de criminalizar a las personas trans, discriminarlas de forma legal. Las recomendaciones europeas hablan de procedimientos administrativos rápidos, sencillos y sin límite de edad, y vulnerar el derecho al reconocimiento legal de las personas trans menores de 16 años es contrario a la democracia real.

Además, afecta directamente al corazón de la ley trans, la base ya está reconocida en la constitución española en su artículo 14. Todas las personas deben ser «iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Pero esto no va de los derechos de las personas trans. En esta lucha, los derechos de las personas trans son arma arrojadiza dentro de un partido que se busca demoler desde dentro.

Estos ataques a la comunidad trans, donde las mujeres patriarcales insultan a activistas históricas y tratan de denigrar, humillar y vejar a un colectivo que ha sido maltratado sistemáticamente a lo largo de la historia de España y promover un discurso «extremadamente hostil» contra las personas trans denunciado internacionalmente en el Informe de la Asamblea del Consejo de Europa, que se hizo público el 27 de septiembre de 2021. Alerta no solo de un movimiento anti–derechos trans que suponen un alto riesgo para las personas trans y que ponen en riesgo los derechos humanos y la democracia.

De nuevo, no solo se desoye a los movimientos sociales trans, sino también a entidades LGTBIQ no clientelares, al movimiento feminista, puesto que entienden que sus derechos también pueden estar en riesgo debido a la virulencia de los ataques del TransFachito, donde el PSOE muestra lo que realmente le han importado los derechos trans. Estas mujeres patriarcales han sido posicionadas con muchos altavoces para atacar desde sus posiciones de privilegio al movimiento feminista que ha dicho alto y claro que los derechos trans son derechos humanos.

Por la despatologización de las personas trans

Diversas sentencias y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como las instituciones en defensa de los derechos humanos del Consejo de Europa y de la Unión Europea, abogan por la despatologización de las personas trans y porque los Estados promuevan marcos jurídicos basados en la autodeterminación del género para considerar a las personas trans sujetos de derecho. Nuestros tribunales Constitucional y Supremo han concluido que el derecho a la identidad se han de disfrutar en todas las edades y que es incuestionable. Así lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 que reconoce el derecho de los menores a poder acceder a la rectificación de nombre y sexo.

Querer restringir el derecho de las personas trans solo tiene un efecto estigmatizante

Introducir «garantías jurídicas» para la reversibilidad del cambio de sexo y nombre, más que una garantía jurídica, es legalizar la discriminación. Existiendo un trato desigual y discriminatorio en el ejercicio de derechos fundamentales e individuales que ya disfruta el resto de la ciudadanía, estas restricciones que atentan contra las libertades individuales. Como puede ser el matrimonio, el divorcio, en ninguno de estos casos existe limitación y mucho menos son procesos que acoten judicialmente.

¿Qué habría pasado si se hubiera comenzado a atacar a otros colectivos que también han sido discriminados, violentados y odiados a lo largo de la historia de la humanidad? Sin embargo, los datos son muy reveladores, sobre todo en lo relacionado con las redes sociales, donde hay un incremento de los ataques y delitos de odio hacia las personas trans de más de un 250% lo que ocasiona un caldo de cultivo preocupante para una sociedad que debe respetar la normativa europea en lo que respecta a derechos humanos.

Se lleva retrasando la aprobación de la norma con diversas estrategias que han llevado no solo a la movilización en las calles sino al crecimiento del descontento de la sociedad en general, demostrando que, a pesar de querer usar a los movimientos sociales en contra de los derechos de las personas trans a través de la criminalización, la sociedad y la sociedad civil organizada, está demostrando estar a favor del reconocimiento de los derechos de las personas trans en una norma específica, cumpliendo con los estándares europeos e internacionales. Una ley que pudo llevar a España a recuperar su posición en la escala internacional; a la cabeza.

Querer restringir el derecho de las personas trans solo tiene un efecto estigmatizante, ya que per se las personas trans son situadas como de dudosa credibilidad y sospechosas de cometer fraude.

Desde el comienzo de la legislatura desde los colectivos trans, se ha demandado una legislación de protección a personas trans, que instara a respetar una vida digna, equitativa, libre de la exclusión laboral, con un tratamiento digno. El respeto a la diversidad no es imponer criterios ajenos. Lo único que necesitan es que se les deje en paz, que se les permita llevar una vida, como al resto. Es tan sencillo de entender, pero se ha enraizado la usurpación constante de las voces trans, voces adultas que representan la memoria y la lucha para que hoy se pretenda borrar la diversidad y cubrirla de discriminación.

Seis meses de arduo trabajo

El apoyo a la Ley Específica Trans fue el resultado de 6 meses de arduo trabajo y debate incluso con entidades que se oponían firmemente a la aprobación de la norma. El resultado, por consenso, fue la Ley Trans Específica que se registró el 23 de febrero de 2018, dando lugar a una foto histórica desde la democracia, ya que no solo se registra un texto que nace y se trabaja desde los colectivos, si no que desde de la Plataforma trans se congrega a activistas de toda España.

Sin embargo, parece ser que el enemigo, sí que estaba en casa, desde organizaciones que no representan a las personas trans ni hablan en nuestro nombre se decidió firmar a nuestras espaldas la fusión en la que los derechos trans, centro del debate que debió de concluir en una Ley específica, convierte 54 hojas de reconocimiento, justicia y reparación, en un parche de 3 hojas. Algo habría que decir de las personas trans.

La ley trans, siempre y cuando garantice todos los derechos trans, en todos los ámbitos, salvará muchas vidas, y ayudará a que las familias lo tomen como un proceso natural de sus hijas, hijos e hijes. Al igual que crecen y se desarrollan las infancias cis, no se debe dar la espalda a la Declaración de los Derechos del Menor, a ser tomado en cuenta y a ser protegido en un mundo de odio y violencia hacia las infancias y adolescencias trans.

«Desde luego, estamos en 2022 y no en 2007», remarca Erik García, «y se han encontrado con un colectivo empoderado y autónomo. Un colectivo que nos hemos levantado por la defensa de nuestros derechos, ya que, en 40 años, nadie ha hecho nada hasta la llegada de entidades trans. Y a lo largo de los territorios, nos hemos alzado hacia una injusticia social y por la igualdad real para nuestra comunidad».

Desde Visión Trans y Plataforma Trans, siguen alzando la voz y alertando de las peligrosas intenciones que el PSOE tiene para con los derechos de las personas trans, puesto que pretende incumplir con la sentencia del TC, en vez de seguir la pauta internacional, que recomiendan que los derechos trans no pueden esperar un segundo.

«Me parece sumamente grave y torticero que los medios de comunicación den voz a injurias y calumnias hacia las mujeres trans en particular, y a las personas trans, permitiendo que los bulos sean ofrecidos como carnaza, para continuar alentando el odio hacia nuestra comunidad», reclama Silvia Deita activista y presidenta de Transverxia.

Los discursos de odio deben ser de inmediato erradicados a través de la aplicación del código deontológico del periodismo. Veracidad, contraste de información y rectificación. Es grave que se incumplan estas sencillas pautas que marcan la base de la calidad informativa, pero más grave es que sea la televisión pública y se permita el transodio.

La comunidad trans no busca ocupar espacios que no hayan sido por derecho reservados no por el hecho de ser trans. Se busca reconocer que tienen derecho inherente al desarrollo de cualquier persona, sin límite de edad, nacionalidad o identidad. Si después de 40 años de democracia hay alguien que no lo ha entendido, debería revisar si realmente es demócrata.

Un PSOE en decadencia

Este debate nacido de la justicia y la dignidad ha sido politizado por un PSOE en decadencia y que ha perdido el sentido del servicio a la población. Lo que significa ser obrero, poner en valor a una comunidad que ha tenido que organizarse para exigirles a quienes se envuelven en banderas trans gigantes, que son de carne y hueso y son vidas que han de ser vividas, libres de violencias, de odios y de tutelas médicas o jurídicas.

«Exigimos al PSOE que haga un pronunciamiento público, si está a favor de la libre autodeterminación en los términos de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, atención sanitaria libre de patologización a las personas trans como sujetos con plenitud de derechos. Si no expulsa el fascismo en sus filas, entrarán en el transFachito, dejando de ser denominado constitucionalista y de izquierdas», sentencia Erik García.

Desde Plataforma Trans, invitan a asistir a la gran manifestación que tendrá lugar el día 12 de noviembre de 2022 a todas aquellas personas que les sea posible.

Dará comienzo desde la plaza Cibeles a las 18.00 horas hasta plaza España, donde concluirá con la lectura de un manifiesto. Si el PSOE no se posiciona con los colectivos trans, será recordado como el partido que traicionó a la comunidad y abrió el paso al fascismo en sus filas, siendo fulminado del arco parlamentario de izquierdas.