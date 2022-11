Además de la edad, el sobrepeso y la obesidad son uno de los factores que más influye en la aparición y evolución de la artrosis de rodilla o cadera. Hoy en día, gracias a la medicina regenerativa, disponemos de un innovador tratamiento para aliviar el dolor articular y en muchos casos frenar el avance de esta enfermedad, que incluye el control de peso para un mejor resultado.

La detección precoz es vital en el éxito de los tratamientos de medicina regenerativa para la artrosis y otras dolencias musculoesqueléticas, ya que es mucho más sencillo tratar la enfermedad en sus fases iniciales. Si a ello le sumamos una alimentación adecuada mediante una dieta personalizada basada en el estudio genético y del estilo de vida de cada paciente, los beneficios pueden ser mayores para el control del avance de la enfermedad.

¿Por qué se produce la artrosis de rodilla?

La artrosis es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo. En España, esta dolencia afecta al 80% de la población de más de 65 años. La articulación con una mayor prevalencia es la rodilla, seguida de la cadera, que representa el 5% de los casos.

La artrosis se produce por el deterioro del cartílago que recubre la articulación, lo que afecta al movimiento y a la calidad de vida de quien la sufre. El principal síntoma es el dolor, que puede ir acompañado de inflamación y rigidez. En los casos más graves, la artrosis provoca incapacidad para caminar. De hecho, es la principal causa de que esto ocurra en personas mayores de 65 años.

¿Cómo influye el sobrepeso en la artrosis?

Según el doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínica Cres y experto en medicina regenerativa, "una persona con sobrepeso tiene mayores probabilidades de sufrir artrosis en rodilla y cadera, dado que estas articulaciones intervienen en todo movimiento que implique un desplazamiento".

"A mayor peso, mayor es el esfuerzo y desgaste que se produce en las articulaciones, principalmente por la sobrecarga en las articulaciones de las extremidades inferiores y de la columna. Por tanto, mantenerse en un peso adecuado ayuda a las articulaciones", indica el especialista.

¿En qué consiste el tratamiento de la artrosis con medicina regenerativa?

El tratamiento de los síntomas de la artrosis con medicina regenerativa es una terapia eficaz, sencilla e indolora, que no requiere de cirugía ni de hospitalización.

"No existe posibilidad de rechazo, ya que se trata del propio material biológico del paciente, por lo que es una terapia muy segura sin efectos secundarios y no necesita de tiempo para la recuperación", asegura el doctor Jarabo. La articulación más tratada con esta técnica es la rodilla, pero también se aplica en cadera, codo, hombros, etc.

La importancia de la dieta para la artrosis y otras dolencias musculoesqueléticas

Para mejorar los resultados de los tratamientos con medicina regenerativa, Clínicas Cres dispone de una Unidad de Nutrición y Genética para el control y pérdida de peso. Esta cuenta con varios estudios genéticos y de microbiota intestinal, Cresbiotic o el test genético nutricional Geneticres que permite, por ejemplo, saber qué alimentos no sabemos metabolizar correctamente, la predisposición genética a intolerancias, como la lactosa y el gluten, o la predisposición genética a engordar.

Y es que, un alto porcentaje de personas celiacas o con intolerancia al gluten presentan una alteración e inflamación en la mucosa intestinal, que provoca una mala absorción de nutrientes y otras sustancias necesarias para el organismo, lo que se traduce en diferentes dolencias, entre ellas artritis, o sea, inflamación de las articulaciones.

El objetivo de todos estos estudios es dar con una dieta personalizada y adaptada a las necesidades de cada paciente. En el caso de la artrosis, la dieta incluye alimentos ricos en magnesio, colágeno y vitaminas, y con propiedades antinflamatorias y antioxidantes que ayudan a fortalecer las articulaciones. Esta unidad está también disponible para pacientes con otras patologías o personas que deseen llevar una mejor alimentación y/o perder peso para mejorar su estado de salud.

