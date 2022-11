El Salud adjudica a Ambulancias Tenorio el transporte sanitario urgente de Aragón

El Servicio Aragonés de Salud ha adjudicado finalmente el contrato del transporte sanitario urgente de Aragón a la empresa Ambulancias Tenorio e Hijos. La entidad, que actualmente presta servicio en Andalucía, se hace con el servicio por una cantidad de 126.500.000 euros. Esto supone una rebaja de 500.000 euros menos respecto al pliego inicial del Departamento de Sanidad.

Según la resolución, efectuada hoy y firmada por el gerente del Salud, José María Arnal, el desglose del contrato en cuanto a la inversión por anualidades será el siguiente. Para 2023, hay previstos 28.28.989.583,33 euros, mientras que subirán a 31.625.000 euros en 2024. Para 2025 y 2026 se ha fijado la misma cantidad: 31.625.000 euros. Por último, para 2027 se contempla 2.635.416,67 euros.

A principios de octubre, Tenorio e Hijos ya presentó su aval económico para gestionar las ambulancias en Aragón. Lo hizo después de que la empresa mejor posicionada para hacerse con el servicio, Consorci del Transport Sanitari de Girona, no lograra entregar la documentación económica suficiente como para desarrollar la labor.

Acto seguido, la mesa de contratación del Salud llamó a negociar a Tenorio e Hijos, que había quedado en segundo lugar. Tras cumplir con la parte burocrática y una vez que Intervención ha revisado y dado el visto bueno a todo el papeleo, el contrato queda adjudicado.

"Mucha incertidumbre" entre los trabajadores

La resolución no satisface a los sindicatos del sector, que encajan la adjudicación "con mucha incertidumbre por los problemas y deficiencias" que la empresa Tenorio e Hijos "tiene y ha tenido" en otras comunidades. "Hay problemas tanto con las Administraciones como a nivel laboral", indica a este diario José Antonio Busqueta, del Sindicato Cooperación Sindical.

"Si no vienen con la intención de respetar el convenio de los trabajadores firmado el 14 de febrero, por nuestra parte habrá huelga. Los trabajadores no pueden estar 5 años sin tablas salariales y no hay nada más que negociar", ha señalado.

De hecho, los colectivos no descartan impugnar el contrato de adjudicación, algo que tendrán que valorar en conjunto. "Tenorio presentó y registró fuera de plazo su plan de igualdad, indispensable para hacerse con el contrato. Además, este debe ser acordado con los representantes de los trabajadores y no ha sido así. Eso es una irregularidad que se debería haber atendido para dejar el concurso desierto", ha recalcado.