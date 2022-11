Cs en Aragón descarta ir en una candidatura conjunta con el PP

Cuentan en Ciudadanos que la presión se ha incrementado en las últimas semanas por parte del Partido Popular, que anda a la caza de la formación naranja, bien sea para intentar su destrucción, bien para proceder a su absorción. El coordinador general del PP nacional, Elías Bendodo, señaló recientemente a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, como uno de los objetivos «a incorporar» y desde Cs advierten a los de Feijóo que no lograrán su objetivo. Al menos no lo harán en Aragón, donde fuentes del partido liberal aseguraron no haber detectado en la comunidad «una OPA como la que se ha visto en otros territorios como Madrid».

Entre los dirigentes de Ciudadanos en Aragón se entiende que si no se ha detectado ningún movimiento en este sentido «es seguramente porque no existe». Además, si en lo que se piensa es en incluir a este partido en una candidatura conjunta, «pueden tener claro que no se va a dar». «Ciudadanos irá en solitario» a las próximas elecciones municipales y autonómicas, afirman tajantes desde la sede aragonesa.

Entre los naranjas extraña que el Partido Popular esté intentando captar a gente de Cs para ocupar puestos de responsabilidad que podrían devenir en futuros conflictos internos en la formación conservadora, donde la lista de personas que esperan una oportunidad es larga.

Si no hay listas conjuntas, falta por saber si Ciudadanos, en pleno proceso de refundación, es capaz de llegar vivo al último domingo de mayo. «En el PP no quieren rebatir el discurso político, solo desestabilizar», aseguran fuentes liberales. No obstante, responsables del PP en Aragón aseguran que no ha habido ni un solo movimiento en este sentido en la comunidad, pese a conocer lo que se ha hecho público en otros territorios como Madrid.

En este caso, cabe recordar las palabras que pronunció Jorge Azcón en una entrevista a este diario el mes pasado al ser preguntado por sus socios de Gobierno en el Ayuntamiento de Zaragoza: "Hay concejales de Cs que tienen un inmenso valor político y sería una gran pérdida para el ayuntamiento que no estuvieran en la siguiente legislatura".

Esta reflexión que deja clara la importancia que el líder popular en Aragón da a quienes han sido sus compañeros de legislatura, donde destaca especialmente Víctor Serrano, que ha iniciado un interesante proyecto de reforma del urbanismo de la capital y que en su día perteneció a Nuevas Generaciones, del PP. En menor medida podría mirar a la vicealcaldesa, Sara Fernández, o a Carmen Herrarte, concejala de Economía.

Parece pues que si Cs no ha detectado movimientos y el PP afirma contundente que no los ha hecho, no hay caso en Aragón, donde los liberales entienden que se trata de «una batalla psicológica para desestabilizar» individualmente a algunos de sus cargos. «Al final, cuando se traslada una imagen negativa del partido, ellos saben que al PP le beneficia».

La realidad, entienden desde la formación naranja en la comunidad, es que los populares no van detrás de los políticos. «De lo que van detrás es de nuestros votantes, aunque obviamente hay gente a la que le pueden hacer promesas que a saber si se después son capaces de cumplir».

«Ahora ellos (el PP) dicen que están encantados de que nos presentemos porque el trasvase de voto que querían hacia su partido ya lo han conseguido, así que todo lo que consigamos nosotros en las elecciones puede ser para restar al PSOE, pero eso está por ver», aseguran las mismas fuentes, que entienden que el objetivo de los populares, en todo caso, es liquidarlos.

Ciudadanos celebrará las primarias para renovar su liderazgo los días 9 y 10 de enero de 2023. No obstante, la presidenta del partido, Inés Arrimadas, volvió a negarse a adelantar si optará a la reelección. La fecha de estos comicios ha quedado establecida en el reglamento que regirá la Asamblea General Extraordinaria y tendrá lugar pocos días después de la votación (14 y 15 del mismo mes), momento en el que tiene que culminar su proceso de refundación.

Arrimadas informó ayer de que el Comité Ejecutivo Nacional aprobó el borrador del reglamento, al que el Consejo General, el máximo órgano entre asambleas, tendrá que dar su visto bueno. La líder naranja, no obstante, evitó de nuevo desvelar sus planes y se remitió a la aprobación del reglamento, a su juicio una muestra de que la formación sigue «escrupulosamente» los plazos marcados para su renovación.

El 31 de diciembre es la fecha límite para presentar las candidaturas a las primarias, que no tienen fecha ni en los municipios ni en la comunidad, menos ahora que falta por concretarse el nuevo reglamento.