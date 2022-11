Los médicos de Primaria insisten con las movilizaciones en Aragón, pero sin concretar fechas

Los sindicatos médicos de Atención Primaria en Aragón insisten con su amenaza de movilizaciones y, "como último recurso", incluso barajan una huelga general. Sin embargo, no hay fechas concretas ni plazos sobre cuándo se podrían iniciar estos actos. "Tenemos que reunirnos y decidir un calendario. Mientras tanto, esperamos que Sanidad también atienda nuestras reclamaciones porque si no lo hace será entonces cuando tomemos medidas. Llegamos a esta situación porque no podemos aguantar más", ha dicho este martes Leandro Catalán, portavoz del sindicato Fasamet durante la presentación del 35 Congreso Aragonés de Atención Primaria que organizan junto al colectivo Cesm presidido por Mercedes Ortín.

Esas movilizaciones antes de llegar a una hipotética huelga pasarían por paros de 10 minutos en los centros de salud, concentraciones o manifestaciones. "Nos consta que hay malestar entre los coordinadores de Primaria y los tutores también tendrán algo que decir. Esos contactos los tenemos pendientes para recabar opiniones", ha insistido. Catalán, que ha recalcado la "sobrecarga" de trabajo que sufren los profesionales de los centros de salud, ha recordado que hace tiempo ("el año pasado hasta el dos ocasiones", ha dicho) que entregaron al Departamento de Sanidad unos documentos con una serie de medidas para mejora la situación. "Desgraciadamente, ninguno ha sido valorado", ha dicho. A pesar de que Catalán ha indicado que no tenían "noticias" de Sanidad, la próxima semana sí hay prevista una reunión con la consejería para abordar esa batería de soluciones que desde los sindicatos propusieron. "Lo queremos hacer es hablar, negociar, y no empezar la casa por el tejado", ha apuntado. Las peticiones y un "gran pacto" por la sanidad Entre las peticiones a Sanidad que condicionan o no las movilizaciones y la huelga está la creación de una gerencia única de Atención Primaria, la modificación del mapa sanitarios, mejoras económicas (como un mejor pago de las guardias), así como también de las condiciones laborales "de tal manera que sean plazas más atractivas", ha apuntado Catalán. "La carrera profesional la tenemos bloqueada desde 2010. Además, acarreamos un recorte de las pagas extraordinarias desde 2010, lo que supone 1.000 euros cada año. Es decir, 12.000 euros en 12 años que hemos perdido", ha dicho. "Sanidad no se atreve a hacer una modificación del mapa sanitario", ha asegurado Catalán. Sobre el déficit de plantillas, Merche Ortín ha advertido de que la situación se venía alertando "desde hace mucho tiempo" y ahora "se está pagando" la gestión. "Hasta dentro de 10 o 12 años no vamos a recoger los frutos de cualquier cambio que se haga ahora. La Administración debe responder y atender las fisuras del sistema. Estamos a favor de un gran pacto por la sanidad, al margen de las políticas y de gobierne quien gobierne. Queremos que se lo tomen en serio", ha dicho Ortín.