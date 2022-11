La noticia (o el gol) del siglo

Como si de un penalti se tratara, el alcalde se detuvo para echar un trago de agua, tomar aire y disparar la noticia más esperada de la mañana en el salón de plenos municipal. Estaba cantado y por eso el bombazo cayó con menos estruendo. No obstante, a los zaragocistas de bien, a los sufridores de tanto, les da munición para seguir creyendo en milagros. Llevan esperando desde que empezó la centuria para escuchar su noticia del siglo.

Aunque al PSOE le hacen poca gracia las formas, nadie pondrá trabas al proyecto. Esta vez sí que sí La Romareda volverá a ser un estadio digno de su ciudad. Habrá que ver si el equipo también es merecedor de ocupar el nuevo coliseo, ese estadio que, dicen, será mucho más que un campo de fútbol (tiendas, hostelería, arte, cultura, negocios...). Envuelto y con lazo parece que se lo van a dejar al cubano Mas y compañía, que ya conocen los plazos para la celebración de la mayor victoria conseguida por el Real Zaragoza desde aquella a los galácticos en 2004. Se empieza a licitar en el nuevo año y debe estar acabado en el 29.

El asunto es que mientras Azcón iba avanzando en su alocución, más de uno notó que llegaba el momento y atizó el correspondiente codazo al vecino de butaca. No faltaron al ¿último? discurso del alcalde en el debate de la ciudad los cargos más potentes del partido. Estaba Mar Vaquero, portavoz parlamentaria del grupo; la secretaria general, Ana Alós; el presidente provincial, Ramón Celma; la diputada Marian Orós...

Quien no acudió fue Javier Lambán, y alguno de estos populares quiso hacerlo notar en los corrillos. El presidente decidió declinar la invitación expresa que le hizo Azcón pese a tener la agenda limpia. Tampoco fue al debate de su pueblo, Ejea de los Caballeros, aunque estuvo bien presente en la alocución y las pullas del alcalde.

Ocuparon su lugar los consejeros Mayte Pérez y Carlos Pérez Anadón, acompañados por el presidente de las Cortes, Javier Sada, y el de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, todos socialistas. Estos no se acordaron de Lambán sino del proyecto estrella de Azcón, el que anunció ya en campaña desde el césped de La Romareda. «¡De eso hace tres años y medio!», le afearon. Pero, claro, no está la cosa como para meterse con la reconstrucción de un campo que se cae a pedazos. Quedará como el legado de Azcón aunque les duela que se ponga esa medalla que dijo no querer. «Es lo que pretendía desde el principio», remataron antes de señalar, no sin buena dosis de mala leche, que ayudarán lo posible para que el proyecto sea «legal».

También estaban Marta de Santos (Podemos), Marta Fernández (Vox), los diputados del Congreso Pedro Navarro y Eloy Suárez (PP), el senador del PAR Sánchez Garnica o los miembros de la mesa de las Cortes Jesús Fuertes (PP) y Ramiro Domínguez (Cs), el alma libre de los naranjas que se preocupó como otros íntimos enemigos de no coincidir con su jefe pero se estrechó en un fuerte abrazo con Carmen Herrarte, concejala liberal en el ayuntamiento y hoy adversaria de Pérez Calvo.

Ya se sabe que en Ciudadanos andan a la gresca. Está el sector del coordinador autonómico trabajando en la refundación; y luego esos críticos reunidos en SomosCs que firmaron un manifiesto pidiendo la dimisión de Inés Arrimadas, entre ellos cuatro de los seis ediles municipales y otros tantos de los 12 diputados de las Cortes. También caben otros como Ramiro Domínguez, que dice no fiarse ni de unos ni de otros; o Herrarte, que ya ha dicho que ahí no se queda a vuelta de mayo. Por si fuera poco, aún queda una cuarta pata, la del concejal de Urbanismo. Víctor Serrano ni se ha pronunciado ni tuvo rubor en saludar abiertamente a su jefe Pérez Calvo.

Todo eso fue antes de las 9.38 y después de las 11.17. En el intervalo, detrás de Azcón se oían las protestas de las tres concentraciones que instaladas megáfono en mano en la plaza del Pilar. Los más reivindicativos fueron los trabajadores de Avanza, que llevan más de 600 días en pie de guerra con el ‘Azcón escucha, estamos en la lucha’. Ayer se les unió un amplio grupo del personal de limpieza de edificios, y hasta un pequeño grupo protestando por el maltrato animal. A todos ellos, con sus problemas, aquello de la noticia del siglo les importó poco. Pero, al fondo, si se afilaba la oreja, se oía cantar el gol del milagro, en el descuento y en La Romareda.