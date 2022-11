Pedro Santisteve se ha enfrentado este martes a su último discurso como concejal en el debate del estado del ciudad, puesto que tras las elecciones del próximo mayo dejará su cargo en el consistorio. Y el portavoz de ZeC, quien fue alcalde de 2015 a 2019, ha usado su tiempo para criticar "las irregularidades y corruptelas" del regidor popular, Jorge Azcón, pero también para sacar pecho de su legado. Por su parte, el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, es el único candidato confirmado para las próximas elecciones municipales en el Ayuntamiento de Zaragoza junto a Lola Ranera, la candidata del PSOE. Por tanto, además de repasar alguno de los errores que, en opinión del morado, ha tenido el alcalde Azcón, Rivarés también ha avanzado alguna de las propuestas que deberán votarse este miércoles en la segunda sesión del debate del estado de la ciudad.

"Lo que nos decepciona, señor Azcón, que usted olvide que la inmensa mayoría de sus inauguraciones y fotos tienen que ver con actuaciones proyectadas, licitadas o iniciadas por el anterior Gobierno de Zaragoza en Común", le ha espetado Santisteve al actual alcalde.

Se refería el portavoz de ZeC a "las viviendas sociales de Fray Luis Urbano, las de la Imprenta Blasco, el Mercado Central, el desbloqueo de Tenor Fleta, la ampliación de MercaZaragoza, al parque de Bomberos de Casetas, al Parque Pignatelli, la ludoteca del Óvalo y la pista de parkour del Actur".

Además, Santisteve ha recordado que el PP "puso el grito en el cielo" cuando ZeC implantó la cota cero en Don Jaime I y que ahora está replicando este modelo en otras calles, como San Miguel. "Nuestro Gobierno asumió de la gestión anterior –ha señalado Santisteve– 100 millones de euros en sentencias desfavorables. El suyo, señor Azcón, va a ingresar más de 40 millones por la defensa de la ciudad que realizamos: 25 millones del tranvía, cerca de 9 por el Tiro de Pichón y un millón y medio por los abonos de Avanza", ha recalcado también el de ZeC.

Santisteve ha centrado parte de su discurso en recordar algunos asuntos escabrosos del Gobierno de PP y Cs, como cuando el alcalde cargó los costes de sus clases de inglés al Comité Europeo de las Regiones o la compra de un móvil de 1.200 euros con dinero municipal por parte de la consejera María Navarro que después tuvo que abonar.

El portavoz de Zaragoza en Común también ha criticado que el Gobierno de PP y Cs apenas vaya a financiar ningún proyecto de calado con fondos propios para engrosar el patrimonio público municipal, puesto que la mayoría de inversiones importantes provienen de manos privadas, como la reconversión de Pontoneros en una residencia de estudiantes; el hospital de Quirón; y los quioscos de las calles de la ciudad. "¿A quién pertenece la ciudad? Vista la rapidez con la que ustedes han impulsado estos proyectos, está claro a quiénes sirven y favorecen".

Podemos exige un nuevo tipo de ciudad

Rivarés le ha criticado a Azcón su "falta de ambición" para la ciudad. "Se va a ir en cuanto pueda porque enseguida se cansó de ser alcalde y decidió que su futuro político no está en el Ayuntamiento de Zaragoza". "Lo más grave es que en ningún momento ha tenido una idea de la ciudad en su cabeza. Se ha limitado a ir haciendo algunas cosas, con más titulares que realidades, con más fotos que acciones, con más anuncios que concreciones", ha denunciado.

Para Rivarés, el mayor fracaso del alcalde Azcón es el transporte público y precisamente por ahí vienen algunas de las propuestas del grupo morado que se debatirán este miércoles.

"Desde Podemos seguimos con el objetivo de tener un abono mensual por 10 euros, cofinanciados por el Gobierno de España". También ha pedido Rivarés establecer líneas de transporte de alta capacidad. "El éxito del tranvía es rotundo, pero los costes de construcción y mantenimiento son mucho más elevados que otros medios de transporte", ha explicado, por lo que ha exigido explorar otras vías como "el ART", "un modelo de tranvía autónomo, sin vías y sin catenaria, diez veces más económico que el tranvía".

El portavoz y candidato de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza también ha puesto el foco en la seguridad ciudadana. Basándose en las cifras del Ministerio del Interior, desde 2019 a este año "hay un incremento de un 88,2% en los delitos contra la libertad sexual"; "un 27,9% más de robos con violencia e intimidación"; "y un 24,4% más de delitos de lesiones y riña tumultuaria". "Zaragoza es hoy menos segura", ha afirmado así Rivarés, que ha recordado que hoy Zaragoza tiene 20 policías locales menos que en 2019.

Además, Rivarés le ha pedido a Azcón un "verdadero" plan de reindustrialización para la ciudad. "Ambición e imaginación para la Zaragoza de mañana. A veces el problema con Zaragoza no es lo que no se tengan las respuestas adecuadas. Si no que no se hagan las preguntas necesarias", ha zanjado el morado.

Vox habla de "fracaso" y promesas incumplidas

Sin duda Vox ha sido la formación más dura y exigente con el alcalde, Jorge Azcón. Julio Calvo no ha tenido miramientos a la hora de recordarle que gracias a sus dos únicos votos había alcanzado la Alcaldía. «Preside el pleno por nosotros, debería recordárselo a sus socios de Cs», ha comenzado su discurso. "Sin nosotros usted hoy no sería alcalde, pero la vicealcaldesa (Sara Fernández) seguiría siéndolo", ha proseguido Calvo, que ha criticado al conservador por gestionar con una estructura "que crearon las izquierdas" y que "no ha tenido el coraje de cambiar". Se refería a lo de siempre, a las duplicidades y a las competencias impropias y mal financiadas por el Gobierno de Aragón, con quién "debería llegar a un acuerdo".

Calvo, que ha denunciado que Zaragoza sigue siendo una de las ciudades más endeudadas, ha repasado algunos de los incumplimientos y "fracasos" del Gobierno de Azcón. Entre otros asuntos, le ha reprochado que a día de hoy siga sin dar la orden de desalojo de la antigua cárcel de Torrero, okupada por el colectivo Kike Mur, o del antiguo instituto Luis Buñuel. "Ha incumplido el plazo que ustedes mismos dieron para desalojarlos", ha recalcado el concejal, que no reparó en que el uso de esta instalación está judicializado.