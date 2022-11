159 familias están a la espera de una adopción en Aragón

Más de 150 familias están deseando convertirse en padres adoptivos en Aragón, una cifra menor que en años anteriores. En concreto son 159 familias, de las que 27 están a la espera del trámite internacional mientras que 132 están en el proceso que marca el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) del Gobierno de Aragón. Esa cifra ha ido bajando en los últimos años, ya que en 2020 eran 158 los núcleos familiares que esperaban la asignación de un menor y en 2021 eran 176. En cuanto a las internacionales, el año pasado había 25 familias. Este miércoles, 9 de noviembre, se conmemora el Día mundial de la adopción.

En cuanto a las realizadas en 2022, las cifras «se han estabilizado en los últimos años», explica María José Bajén, jefa de Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del IASS. Este año, 12 familias aragonesas han sumado algún miembro, mientras que en 2021 fueron 30, en 2020, 28 y en 2019, 42; mientras que los menores en guarda son actualmente 16, frente a los 30 del año pasado, los 24 de 2020 y los 35 de un año antes.

Aunque las asignaciones han sido menos, asegura que dependen de los «ritmos judiciales» pero en «guarda y custodia estamos en cifras similares». Insiste Bajén en el proceso judicial y en la forma de «tramitación», que son largos e inciertos en el tiempo», reitera.

Reconoce la jefa de Servicio que «se han reducido las familias en proceso», aunque desconocen «los motivos». Se ha visto una bajada en la internacional pero están surgiendo «otras formas de tener hijos», asegura, como puede ser el incremento de los procesos de fecundación in vitro o incluso casos de maternidad subrogada pese «a no estar permitido en España».

Este año solo se ha realizado una adopción internacional, de un menor procedente de Vietnam, frente a los seis de 2021 (dos niños y cuatro niñas, tres procedentes de India, uno de Vietnam, uno de Filipinas y uno de Rumanía. Este descenso se debe a a las «políticas de los países de origen que potencian su adopción nacional».

Mucho esfuerzo

Hay más formas de satisfacer el deseo de ser padres y también «más fáciles, ya que la adopción requiere de un proceso largo y mucho esfuerzo», señala Bajén, que asegura que «la adopción es un derecho de los niños». De ahí que se pida estabilidad y «se garantice la capacidad de la familia para que se desarrolle un pequeño que no puede hacerlo con su familia de origen». Preguntada por si ese descenso podría deberse a la situación económica y a las dificultades surgidas por la crisis y el aumento de costes, la jefa de Servicio de Atención a la Infancia asevera que «inicialmente para adoptar se precisa esa estabilidad económica» pero no se atreve a afirmar si el desistir del proceso se debe a situaciones económicas o a que llevan muchos años esperando».

Amaya Aznar y su pareja fueron padres en 2019 de un niño de 9 años y corrobora que la espera fue larga, «aunque no tanto como esperábamos». Se inscribieron en el registro en 2017, realizaron un curso en el que «te presentan la realidad y te cuentan los pros y las contras», así como entrevistas. La valoración incluye encuentros en el domicilio, con un psicólogo y una trabajadora social y se analiza la familia, el entorno social, la pareja y la economía familiar. En ese tiempo «tienes que pensar cuales son tus expectativas y qué estás dispuesto a acoger, si un niño, dos, si con problemas…». Los especialistas estudian la documentación y te dan un certificado de idoneidad, que es el que da entrada al sistema. «Si no lo tienes no entras en el proceso».

Los perfiles de los menores en adopción se mantienen, por un lado tras la renuncia en un hospital que en España se da en muy pocos casos y que desde el IASS sí que reconoce que ha ido en descenso en los últimos años. Y también está los que deben ser separados de sus familias de origen porque no pueden desarrollarse, aunque el sistema de protección del menor intenta garantizar la permanencia con la familia de origen. «Para ser adoptable o son renuncia o son situaciones de desprotección de largo recorrido y entonces ya no hay opciones de mantenerse con la familia de origen», lo que provoca que estos tengan mayor edad.

En Aragón existe la Asociación de Familias Adoptivas de Aragón (Afada), que agrupa a alrededor de 250 familias. Su presidenta, Mercedes Navarro, no entiende que se celebre un Día de la adopción, porque «lo que hay que hacer es normalizar» y una familia que lo hace es porque siente «la necesidad de dar y recibir afecto». El colectivo da apoyo en «el proceso adoptivo, en lo anterior está la administración, que es la que informa, forma y tiene la responsabilidad de los requisitos previos». Su trabajo está después ya que una vez realizados los trámites salvo «el seguimiento obligatorio» en el caso de los países de origen, «los apoyos son pocos por parte de la administración.