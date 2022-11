El sector del transporte por carretera vuelve a ser motivo de turbulencias. El paro patronal convocado de forma indefinida por la asociación minoritaria que logró paralizar media España en primavera ha reavivado el temor a que vuelvan a producirse tensiones y cuellos de botella en las cadenas de suministro. Las empresas aragonesas temen que la historia se repita en un momento especialmente sensible para la industria, la distribución o el comercio, a las puertas de que se inicie el periodo de máximo consumo por la cercanía del Black Friday y la Navidad. En la comunidad el respaldo a la movilización es a priori minoritario. Ni siquiera entre los más afines a este movimiento de camioneros rebeldes hay un pleno convencimiento del camino tomado, pero nadie se atreve a hacer vaticinios sobre si tendrá o no éxito.

La protesta parte de la Plataforma en Defensa del Transporte, el mismo colectivo que durante 20 días, entre marzo y abril de este año, logró paralizar centros y nodos estratégicos de la logística nacional como los puertos marítimos o los almacenes hortofrutícolas del sur del país. El paro –no es un huelga porque no está convocada por los trabajadores, sino por la parte empresarial– fue entonces subestimado inicialmente pero acabó teniendo un gran impacto y repercusión en algunas comunidades como Asturias o Andalucía, provocando pérdidas millonarias en algunos sectores. Aragón devuelve casi 72 millones al Estado de las ayudas directas a empresas por el covid En Aragón no tuvo un gran seguimiento entre los profesionales del sector, pero las secuelas del conflicto en otras zonas del país acabaron pasando factura en los flujos de suministro de algunos centros logísticos y empresas como Mercazaragoza o la fábrica de coches de Stellantis. Tradime no se posiciona El caldo de cultivo para el éxito del paro parece ahora menos propicio que hace seis meses. No cuenta con la adhesión de las principales asociaciones de transportistas de Aragón ni de otras comunidades autónomas, ni siquiera de aquellas que respaldaron la anterior convocatoria. Tradime, la asociación mayoritaria entre las pymes de menor tamaño y los autónomos de Aragón, guarda silencio por el momento y ha preferido no tomar ningún posición sobre un paro que, si nada lo remedia, se iniciará el próximo domingo. Esta organización, que agrupa a más de 700 profesionales y 2.000 camiones, si se sumó a la movilización anterior aunque marcando distancias con la estrategia seguida por Plataforma y centrando sus reclamaciones en pedir soluciones al incremento del precio del combustible. Entre los integrantes aragoneses de la plataforma convocante, el paro tampoco ha despertado, de momento, un gran respaldo. Así lo denota el resultado de las votaciones que se realizaron en las dos asambleas celebradas el pasado domingo en Zaragoza, según aseguró a este diario el delegado de la asociación en la comunidad, Emilio Seco. Las reuniones tuvieron lugar en Monzalbarba y Tarazona y en ambas el no al paro se impuso al sí por un voto en unas urnas en las que se registraron 31 y 15 sufragios. Este recuento contrasta con el respaldo abrumador –del 85%– al paro que se registró a nivel nacional. «La gente tiene dudas y miedo, pero nos están arruinando en la carretera. Tenemos que estar unidos. Lo que pedimos es un trabajo digno y que nos paguen dignamente», afirmó Emilio Seco. Demandas de los constantes La principal reivindicación de la Plataforma para justificar su nueva convocatoria de paros es referente a los precios y exigen prohibir por ley que los contratos fijen un pago por servicios inferior a los costes de explotación del mismo. Los demandantes afirman que los grandes operadores les imponen a los pequeños condiciones a la baja y piden «poder repercutir de forma automática la subida de cualquier coste necesario para el desarrollo de la actividad». Fuentes de los pequeños transportistas creen, sin embargo, que «se han logrado avances» en las condiciones del sector, a pesar de todos los males que arrastra, gracias a las nuevas normativas. «Los precios de los viajes han subido por la indexación del combustible. El tema de la carga y descarga se cumple más que antes», sostienen. La Federación de Empresas de Transporte (FET) de Aragón, que agrupa a las asociaciones provinciales de Zaragoza (Fetraz), Huesca y Teruel, tampoco apoyo el paro. «Esperamos que nos dejen trabajar y se pueden solucionar los problemas por las vías de la negociación y el diálogo», apuntaron desde la patronal mayoritaria. Respecto a las demandas de la Plataforma, consideraron que «hay que dar más tiempo a las nuevas normas» y recordaron que existe «un buzón de denuncia» en el ministerio al que se puede recurrir.