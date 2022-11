El limbo de las prestaciones de maternidad

El nacimiento de un bebé siempre lleva alegría a una casa. Una alegría que llega junto a una prestación económica que, sin embargo, hoy se queda paralizada y no alcanza el bolsillo de los españoles. Aragón tampoco se queda fuera de este problema.

Olga tuvo a su hija el pasado 19 de septiembre. Tan solo una semana después, el día 27, tanto ella como su pareja ya habían formalizado y entregado digitalmente todos los documentos necesarios para ser beneficiarios de la prestación de maternidad y paternidad. "Estamos a mediados de noviembre y nuestra petición aún no ha sido tramitada", lamenta Olga.

"El mismo día que completamos la documentación nos llegó un correo de la Seguridad Social confirmándonos que se había registrado nuestra solicitud y que ya estaba en trámite", explica esta madre afectada, cuya situación se mantiene "inamovible" desde hace un mes y medio.

En busca de una solución, y dando por perdida la partida de septiembre, Olga solicitó una cita en octubre para preguntar, en una oficina, el avance de su expediente: "Mi pareja tuvo que ir a Tarazona porque era la única oficina de la Seguridad Social con citas disponibles en octubre". El problema allí fue mejor explicado: "Nos dijeron que la solicitud seguía sin asignarse a ningún trabajador público por lo que no se podía tramitar".

"Ahora mismo, nuestras peticiones están en un limbo: registradas pero sin tramitar, sin generar gasto a la Seguridad Social ni dando el pago a los solicitantes", detalla una Olga que conoce a varias parejas que también están afrontando este problema.

Las quejas de estas madres y padres también llegan por las dificultades a la hora de informarse, así como la imposibilidad de ser atendidos de forma presencial en los centros marcados para ello: "Allí también exigen cita previa y lo único que consigues es rellenar un formulario que se queda en una posición incierta, como los trámites digitales pero en formato físico".

Entre unas gestiones y otras, el tiempo pasa pero la prestación no llega a los bolsillos de los solicitantes. Las noticias, para las parejas como Olga, no parecen muy halagüeñas a corto plazo. "Me han dicho que puede que cobre la prestación a finales de diciembre o incluso en enero", relata la propia Olga, que para esas fechas estará incorporada de nuevo a su trabajo. "Por otros casos y por lo que me han contado algunos funcionarios, no sería nada extraño que cobrase antes la primera nómina tras mi reincorporación y después, todo de vez, la prestación por maternidad".

El problema en las gestiones de este tipo de prestaciones existe y el Gobierno Central no lo niega. "Tenemos que admitir que sí se está tardando bastante en efectuar el pago de esta ayuda", confirman fuentes oficiales, que lamentan "el retraso" que están padeciendo los solicitantes.

Pese a ello, estas mismas fuentes oficiales destacan que la prestación "nunca se pierde" y que todas las familias pueden estar tranquilas: "Siempre se acaban cobrando las ayudas a maternidad y paternidad, y siempre de forma íntegra".