Las propuestas de resolución para Aragón muestran las grietas de siempre en el cuatripartito

El debate del estado de la comunidad ha culminado con la votación de las 116 propuestas de resolución presentadas por los ocho grupos parlamentarios y que no son vinculantes, por lo que, se aprueben o no, se trata principalmente de una declaración de intenciones que no tiene por qué materializarse.

En total, se han aprobado 49; el 42%, incluidas las 12 presentadas de forma conjunta por el cuatripartito, que tiene mayoría parlamentaria. Ninguna de las 37 presentadas por el PP ni de las 11 de Vox pasaron la votación, frente al 57% de las presentadas por IU y el 45% de Cs. Pese a que no son de obligatoria aplicación, los grupos invierten tiempo y esfuerzo –mucho–, horas de negociación para incluir textos transaccionados y todo acaba en una compleja votación, con los temas recurrentes sobre la mesa para mostrar las costuras del cuatripartito, y con las reclamaciones de siempre que miran al Gobierno de España y que suelen salir por consenso. La nieve y la concertada Ya es costumbre que los socios del cuatripartito (PSOE, Podemos, PAR y Chunta Aragonesista) voten por separado en las que llaman «discrepancias pactadas» de su acuerdo. El bloque en las votaciones, no obstante, se parte siempre de la misma manera: socialistas y PAR, por un lado; Podemos y CHA, por otro. Volvió a ocurrir con tres propuestas de resolución de Cs; dos de IU y una del PAR. En el caso de las presentadas por la formación liberal, los socios de Gobierno votaron diferente (PSOE y PAR a favor, CHA y Podemos en contra) en relación con la unión de estaciones; la lucha contra las listas de espera en la sanidad y la mejora de las «condiciones laborales del profesorado», que incluía elevar un 1% el presupuesto a la educación concertada. El apoyo a los trabajadores Dentro de las propuestas de Izquierda Unida, no salió adelante la petición de apoyar las movilizaciones sociales por unos salarios dignos, ni que el Gobierno de Aragón condicione sus subvenciones a las buenas prácticas de las empresas con sus trabajadores. Solo CHA y Podemos apoyaron la propuesta, frente al rechazo del PSOE, PAR, Ciudadanos, Vox y la abstención del PP. Tampoco salió adelante la propuesta de establecer una moratoria a las instalaciones de renovables de más de 10 megavatios de en Aragón "hasta que se ordene" su instalación en el territorio. De nuevo, solo Podemos y CHA apoyaron a IU. Además, también en el ámbito medioambiental, en una de las propuestas presentadas por el PAR, el cuatripartito mostró su división por la exploración de nuevos hidrocarburos (sin recurrir al fracking). El PAR logró sacar adelante la propuesta gracias a los votos del PSOE, PP, Cs y la abstención de Vox, frente al voto contrario de dos de sus socios, CHA y Podemos. El consenso La unanimidad se logró en solo 16 de las 116 propuestas de resolución. Entre ellas, la demanda al Gobierno de España de más fondos para reducir las listas de espera, mejorar la atención de los dependientes y el Ingreso Mínimo Vital; la reforma de la financiación autonómica; el aumento de viviendas públicas de alquiler; la reducción del paro juvenil; extender Internet por todo el territorio; o el impulso al cercanías entre Zaragoza y Huesca. El margen para el acuerdo siempre existe en una tierra de pactos que, sobre todo, mira hacia fuera unida para exigir más del Gobierno central.