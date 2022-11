La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, se ha comprometido a contratar profesionales para compensar las horas extra que hay que devolver al personal de enfermería. Así se desprende de una reunión celebrada entre el sindicato Satse y la consejera, en la que han abordado la situación de enfermeras y fisioterapeutas aragoneses. En ese encuentro, entre otras cuestiones, las representantes del sindicato han planteado su preocupación por los profesionales que integran estas plantillas, tanto de los centros de salud como de los hospitales aragoneses, ya que, desde el inicio de la pandemia, están sufriendo una sobrecarga de trabajo excesiva y han generado miles de horas, que todavía se les deben, porque se han visto obligados a renunciar a sus días de libranza, y no saben cuando podrán disfrutar de esos descansos. Tras esta propuesta de la consejería, Satse muestra su satisfacción, ya que consideran que es un "primer paso obligatorio para conseguir mejoras necesarias en la situación laboral de las plantillas, aunque llega tarde y puede resultar insuficiente".

La necesidad de nuevas contrataciones de enfermeros y fisioterapeutas es una de las reivindicaciones que el sindicato lleva años exigiendo, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Ahora son escasas, y si se consigue una atención de calidad, dicen, es gracias al esfuerzo y la salud de esos profesionales, que literalmente están dejando sus horas de descanso en el trabajo. “Desde el inicio de la pandemia, cada enfermera ha tenido que renunciar a días de descanso, alargar su jornada, por lo que se denomina necesidades del servicio, es decir, que esa planta o esos pacientes no queden desatendidos y es que no hay profesionales que cubran los días libres, y las vacaciones, se cuadran los turnos de trabajo, gracias al esfuerzo de toda la plantilla”, han asegurado.

Además, desde Satse han mostrado ante la consejera su malestar porque los Presupuestos de Aragón en Sanidad se han conseguido cuadrar porque no se ha tenido en cuenta la deuda con las plantillas de Enfermería, ese débito horario y esa falta de nuevas contrataciones para paliar este problema no aparece en ninguna de las partidas de las cuentas autonómicas: “y no es algo que solo afecte al ejercicio 22 o al 23, llevamos años con este problema, pero es que desde el inicio de la pandemia las cifras son abrumadoras, y se necesitarían decenas de nuevos contratos solo para devolver esas horas que se deben”, dicen.

Ponen como ejemplo el Hospital Materno Infantil del Miguel Servet donde las plantillas tanto de matronas como de enfermeras acumulan miles de horas desde el inicio de la pandemia. En el resto de los hospitales y centros ocurre situaciones también problemáticas, aseguran. Por ejemplo, critican que en el Hospital Clínico no se cubren ni las jornadas reducidas de los profesionales que las necesitan, ni los descansos de la plantilla. Y en Primaria, "los enfermeros, tienen de nuevo que hacer frente a las vacunaciones, covid, gripe, que se añaden a sus consultas diarias, atención de dos consultas por un mismo profesional, sin que haya incremento de plantilla"

Para Satse la única solución es contratar más enfermeras, y ampliar las plantillas de centros de salud y hospitales, una reivindicación que el sindicato lleva años realizando. El número de enfermeras que necesitaría Aragón para que la ratio paciente enfermera sea similar al del resto de Europa es de 2.657 profesionales.