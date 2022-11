La Navidad también madruga

Los más rezagados aún tenían las calaveras y las calabazas de Halloween en sus estanterías y otros ya colocaban los árboles, los turrones y los coloridos adornos en las suyas. Y así, de un día para otro, los comercios y las calles zaragozanas olvidaban la fiesta de los muertos estadounidense para centrarse en una de las tradiciones más arraigadas en la sociedad española.

«La gente ya no nos acordamos pero antes las luces se instalaban a principios de diciembre», recuerda Antonio Tornos, presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y Provincia (ECOS), «porque todos seguíamos la tendencia de El Corte Inglés». Pero es que los grandes almacenes más conocidos también han sucumbido a este masivo adelanto: el local ubicado en el paseo de Sagasta ya luce, y enciende, gran parte de su decoración navideña.

Para Tornos, el adelanto de esta tradición tiene que ver con «un importante cambio de las costumbres y con la llegada de las nuevas generaciones». La llegada de tradiciones extranjeras, como el Black Friday, también ha provocado que la decoración navideña llegue antes a las calles, porque ha hecho «que las cosas ahora se hagan de una forma muy diferente». El tercer punto, para el dirigente de Ecos, son las rebajas: «La liberación de estos períodos hace que se alarguen mucho y que parezca que todo el año vivimos en unas rebajas continuas».

Volviendo a las navidades, la llamada al cliente es la principal razón: «Las campañas de promoción siempre sirven, y todo es bueno si conseguimos que el comprador se acerque hasta las tiendas». Una adaptación, la de estas tradiciones extranjeras, que no es del gusto de Tornos, aunque admite que «no se le pueden poner puertas al campo y los comerciantes tenemos que adaptarnos a lo que pide el mercado y lo que exige el cliente».

«Ahora se vende turrón todo el año, o la gente aprovecha el Black Friday para completar su lista de regalos», detalla un Tornos que, en su fuero interno, prefiere que se vuelva a la tradición, «a esos tiempos en los que las compras de Navidad se hacían en las semanas inmediatamente anteriores a las fechas señaladas». «En Navidad las familias invertían y compraban un gran producto, como una televisión, pero hoy se puede adquirir en cualquier momento del año», cuenta el propio Tornos.

El principal perjudicado de este cambio en la tendencia de compras, para el presidente de Ecos, puede ser el sector del textil. «Si encima siguen subiendo las temperaturas y la gente compra ropa fuera de temporada, va a ser muy complicado cuadrar qué prendas vender en cada momento», comenta Tornos, que al frente de una tienda de electrodomésticos también ha visto como el consumidor ha cambiado sus necesidades en 2022: «Es el primer año en mi vida que he tenido que vender ventiladores en noviembre».

«La globalización nos ha permitido tener más información y acoger nuevas tradiciones», resume un Tornos que no teme por la adaptación del pequeño comercio, un sector de ventas que «siempre ha respondido y siempre ha sabido adaptarse a las exigencias del mercado».

Alumbrado municipal

El que sí mantendrá sus luces y sus horarios será el Ayuntamiento de Zaragoza. Los pocos cambios que se podrán ver en las calles de la capital aragonesa serán porque algunas de estas luces son de alquiler, lo que puede hacer que varíen algunos diseños.

Mientras que el árbol de la plaza Basilio Paraíso y las luces de vías tan céntricas como la calle de Alfonso I ya se encuentran en su posición, otros elementos decorativos parece que no volverán. Es complicado que regrese la gran bola que ocupó el centro de la plaza del Pilar y la llenó de música con All I Want for Christmas Is You. A cambio, más casetas y alguna atracción serán el nuevo plato fuerte en la plaza zaragozana por excelencia.

Como ya es tradición, el primer encendido de las luces tendrá lugar durante el puente de la Constitución, a comienzos de diciembre. Así, como casi siempre, arrancará oficiosamente las navidades en Zaragoza.