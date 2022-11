Alberto Quílez, profesor aragonés nominado al premio a mejor docente universitario: "He traído el espíritu del aula de Primaria a la universidad"

Profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación en el campus de Huesca, Alberto Quílez (1982, Alcañiz) es finalista para el premio a mejor docente universitario de España, que se entregará el próximo año.

¿Qué supone estar entre los finalistas?

Es muy especial y da mucha felicidad principalmente por las características de estos premios y es que un docente no puede presentar una autocandidatura sino que el reconocimiento viene de los estudiantes, son ellos los que ponen al docente en el caso de Universidad, que es el mío. En categorías anteriores, como las de Educación no formal, Secundaria, Infantil y Primaria, al ser menores de edad son las familias las que proponen a los docentes.

¿Sabía que le iban a presentar?

No, de hecho cuando me llegó la notificación el 30 de julio como que estaba nominado en la primera ronda, directamente no sabía ni quién lo había hecho. Después, buscando, he localizado a dos personas, pero aún así sigo sin saber realmente la cantidad de gente que me ha podido nominar ni las razones que han tenido.

Para llegar a finalista, el corte lo realizó un jurado, así que no es solo que los alumnos le tengan cariño.

Los alumnos te nominan pero luego la valoración viene a través de un currículum oficial de cada candidato. Se tiene en cuenta la experiencia docente, investigadora, las prácticas docentes e innovadoras que lleves a cabo; la labor de transferencia que es un poco la colaboración con medios de comunicación y tu capacidad de transferir el conocimiento más allá del aula participando y colaborando con otras instituciones. Y, por último, la presencia que hoy en día se tiene en el formato digital, en las redes sociales, porque se entiende que también tiene cierto impacto educativo el uso de las mismas y la comunicación de las cosas que tú haces.

¿Por qué cree que le han nominado? ¿Cómo es su trabajo en el día a día?

Creo que quizá la razón principal sea porque yo soy profesor en los grados de Magisterio de Educación Infantil y Primaria y hasta 2021 era maestro de Educación Primaria. Y creo que me he traído un poco el aula de Primaria a la universidad. Sí que es cierto que a nivel metodológico y de evaluación hay peculiaridades, sobre todo porque utilizo metodologías muy diversas, no siempre las mismas, igual una clase magistral y es positiva pero también lo alterno con otras, como es el design thinking (pensamiento de diseño) o la propia gamificación (con juegos y videojuegos como ejes). Hago uso de los mapas conceptuales temáticos y por otro lado, es ese perfil de maestro de Primaria que mantengo y que hace que uno tenga cierto acercamiento con los alumnos.

«El estudiante tiene la exigencia de formarse más, de especializarse en varias cosas»

¿Qué papel tiene el alumno?

Yo tengo una programación flexible. Les hago una propuesta de tareas que son idóneas para que ellos adquieran diferentes competencias, habilidades, capacidades, etc. Y a partir de ahí les dejo que ellos transformen la actividad e incluso me hagan nuevas propuestas, siempre y cuando me argumenten que para ellos es mejor utilizar lo que proponen porque les va a ayudar a mejorar o a alcanzar los objetivos de aprendizaje. Yo les lanzo la idea pero en función de cómo están formados los grupos, porque trabajan de forma cooperativa, y en función de la personalidad de cada uno adaptan o transforman completamente esas propuestas didácticas.

¿Ha cambiado la formación desde que usted era estudiante?

Yo creo que al final no podemos cometer el error de decir que lo de antes está completamente mal y lo que se hace ahora bien. Yo creo que en todas las etapas, todas las generaciones tenemos algo positivo. Desde luego la evolución y el cambio generacional lo que hace es transformar todo, no solo la educación pero no podemos decir que la educación de ahora sea mejor que la de antes. Simplemente es diferente porque la demanda social es diferente. La educación es altamente adaptativa y lo que hace es responder a la sociedad tal y como es en ese momento.

¿Por esa capacidad de adaptación, salen los alumnos mejor formados actualmente?

Yo creo que antes a nivel educativo se nos exigía una formación más estructurada, más concreta y específica y ahora lo que se está demandando a los estudiantes es que se especialicen pero no solo en una cosa sino en muchas más. No creo que se esté formando mejor, sino que el estudiante tiene la exigencia de formarse más; pero creo que entre las medidas siempre hemos tenido que era una educación de calidad.

En octubre recibió el galardón a la Excelencia Educativa para Alumnado Superdotado y con Altas Capacidades por un proyecto que coordinaba.

Los premios los veo no como un mérito puramente personal e individual. Y con la situación que vive actualmente la educación, lo más importante es que se visibilice esa función docente, que salga lo que hacemos y la gente que vamos recibiendo premios lo único que hacemos es representar a un colectivo mucho más amplio y merecedor de eses reconocimiento.

Hábleme de ese proyecto.

Estaba dedicado a la identificación e intervención de alumnado con altas capacidades, principalmente para las etapas de educación Primaria y Secundaria. Lo llevaba a cabo en el colegio en el que trabajaba junto a mis compañeros del departamento de Orientación. Los puntos fuertes eran varios: el unir la práctica docente a la investigación, que nos permitió llevar a cabo un modelo propio de desarrollo de las altas capacidades y la intervención basada en la potencialidad individual para un desarrollo posterior basado en la socialización y la motivación. Y por último, llegando al último nivel, que es el creativo y productivo, que siempre va a ser un conocimiento al servicio del resto de la sociedad, como punto sobre todo inclusivo. También nos dio mucha riqueza el llevar a cabo programaciones didácticas flexibles para la adecuación de respuesta. Y es porque lo que medimos es la evolución en el aprendizaje, la capacidad y la competencia de los estudiantes y no tanto en la adquisición de contenido puro y duro. Es un proyecto que nos ha funcionado muy bien en altas capacidad pero que podía ser exportado a cualquier aula ordinaria y cualquier tipo de alumnado.

En los últimos años, la Universidad de Zaragoza ha tenido tres finalistas en estos premios y algún ganador.

No hay que caer en el individualismo. Yo diría que lo que hemos hecho es representar la buena labor que se está haciendo en la universidad.