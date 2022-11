El paro patronal convocado de forma indefinida en el sector del transporte por carretera por una asociación minoritaria está teniendo un escaso seguimiento en Aragón, según aseguraron diversas fuentes vinculadas a esta actividad. La normalidad ha sido la nota dominante en la primera jornada de la protesta que tuvo lugar este lunes, sin que haya constancia de ninguna incidencia destacable. La convocatoria ha pinchado, al menos por ahora en la comunidad, aunque está por ver lo qué ocurrirá en los próximos días, ya que la movilización del mismo tipo que se llevo a cabo en primavera también se inició de forma muy tibia pero acabó generando importantes afecciones por los problemas que sí se registraron en otras zonas de España.

Esta vez el paro parte con menos apoyos tanto en Aragón como a nivel nacional. Tradime, la asociación mayoritaria entre las pymes de menor tamaño y los autónomos de la comunidad, no se ha sumado esta vez a la convocatoria, como sí hizo en marzo. Esta organizacón, que agrupa a más de 700 profesionales y 2.000 camiones, considera que una nueva paralización sería «insostenible» para muchos autónomos y pymes del sector.

La protesta parte de la Plataforma en Defensa del Transporte, el mismo colectivo que durante 20 días, entre marzo y abril de este año, logró paralizar centros y nodos estratégicos de la logística nacional como los puertos marítimos o los almacenes hortofrutícolas del sur del país. El paro –no es un huelga porque no está convocada por los trabajadores, sino por la parte empresarial– fue entonces subestimado inicialmente pero acabó teniendo un gran impacto y repercusión en algunas comunidades como Asturias o Andalucía, provocando pérdidas millonarias en algunos sectores.

En esta ocasión ni siquiera entre los más afines a este movimiento de camioneros rebeldes hay un pleno convencimiento del camino emprendido. Así lo denota el resultado de las votaciones que se realizaron en las dos asambleas celebradas hace una semana en la provincia de Zaragoza, según aseguró a este diario desde este colectivo. Las reuniones tuvieron lugar en Monzalbarba y Tarazona y en ambas el no al paro se impuso al sí por un voto en unas urnas en las que se registraron 31 y 15 sufragios.

En este primer día de paro, la Plataforma ha optado esta vez por concentrar sus fuerzas en el centro de Madrid, donde ha llevado a cabo una manifestación que ha partido de la rotonda de Atocha. Los convocantes, aislados de todas las patronales del sector, han apelado a agricultores, ganaderos y hosteleros a unirse a la misma.

La principal reivindicación de los transportistas autónomos y empresarios organizadores del paro es que el Gobierno aplique medidas efectivas para evitar que pudieran trabajar a pérdidas. Es por ello que han demandado más inspecciones al Ministerio de Transportes para certificar que las grandes empresas cumplen con la normativa. Según cálculos de la OBS Business School, el paro de transportes puede llegar a traducirse en una pérdida de hasta 600 millones de euros diarios.

Temor a los efectos en la industria y el comercio

La Federación de Empresas de Transporte (FET) de Aragón, que agrupa a las asociaciones provinciales de Zaragoza (Fetraz), Huesca y Teruel, tampoco apoyo el paro. «Esperamos que nos dejen trabajar y se pueden solucionar los problemas por las vías de la negociación y el diálogo», apuntan desde la patronal mayoritaria.

Aunque el paro no tiene de momento incidencia, las empresas aragonesas temen los efectos en un momento especialmente sensible para la industria, la distribución o el comercio, a las puertas de que se inicie el periodo de máximo consumo por la cercanía del Black Friday y la Navidad. El anterior paro no tuvo un gran seguimiento entre los profesionales del sector en Aragón, pero las secuelas del conflicto en otras zonas del país acabaron pasando factura en algunas empresas.