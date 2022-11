Salario o conflicto

Llevamos más de un año sumidos en una espiral de subida de precios, comenzó en las energías y combustibles, y se ha extendido a la totalidad de los bienes y servicios que consumimos y necesitamos a diario: alimentos, ropa, calefacción, teléfono, luz… Las empresas están repercutiendo los mayores costes en las facturas que pagamos los consumidores.

Los poderes públicos deberían llevar a cabo políticas de control de precios más activas y eficaces, especialmente en ámbitos como la energía, transporte, combustible, productos básicos… Algo se ha hecho, y marca el camino a seguir.

Sin embargo, también deben actualizarse los salarios, como venimos reclamando desde Comisiones Obreras, comenzando por el Salario Mínimo Interprofesional, la protección por desempleo, y los salarios que se fijan en los convenios colectivos. El salario es la contraprestación que paga la empresa a cambio de nuestro trabajo, y con ese salario, las personas compramos alimentos, pagamos la casa, la luz, el agua o el transporte. En definitiva, compramos los bienes y servicios que nos permiten vivir, y hoy podemos comprar del orden de un 10% menos que hace un año con el mismo salario.

Oportunidad perdida

La patronal perdió una oportunidad cuando bloqueó los avances en la negociación de un Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva que planteaba incrementos salariales dignos en tres años y sobre todo cláusulas de revisión y actualización salarial, la posición de CCOO y UGT era la de garantizar el poder adquisitivo de los salarios y al tiempo no introducir mayores tensiones inflacionistas.

Sin embargo, las empresas mantienen sus beneficios empresariales, e incluso algunas aprovechan para aumentarlos. Lo hemos visto en noticias como los beneficios de eléctricas, bancos o petroleras. Pero no solo estas resultan de difícil justificación.

No quieren reconocer que de la misma manera que ellas quieren mantener el valor de sus beneficios, los trabajadores quieren que el valor de su trabajo no se deprecie. Queremos que nuestro poder adquisitivo no sea menor, porque nuestro trabajo no es menor, ni los precios que fijan los empresarios, que son mayores.

Nadie afirma que la inflación actual esté provocada por el incremento de los salarios, porque sería mentira, pero lo que sí afirmamos es que la inflación la están pagando los consumidores y los trabajadores.

Como ha señalado Unai Sordo desde CCOO, las patronales están haciendo una apuesta temeraria y suicida por la devaluación y congelación salarial y también es una apuesta por la recesión económica. Convendría que no equivocaran el camino, los trabajadores no van a resignarse, porque no es justo que tras la lluvia de millones que las empresas han tenido durante la pandemia y la recogida de beneficios intenten que sean los trabajadores quienes paguen la inflación, pero también porque nuestros sueldos no pueden soportar una subida de precios como la actual si no se incrementan en la misma medida.

Bloqueo

El bloqueo de la negociación colectiva y el subsiguiente conflicto en múltiples convenios, como hemos visto estos días en Aragón, con problemas en la negociación del Convenio de Limpieza de Edificios y Locales, en Distribución de Alimentos, en Hostelería, en tratamiento de residuos urbanos, en empresas de industria, o del transporte, o del comercio, se irá extendiendo en la medida que los precios presionen a unos sueldos que no llegan a pagar las facturas a final de mes.

Pero también en las administraciones públicas, al fijar el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones, y tanto otro las empresas directas e indirectas de muchas contratas que tienen responsabilidades en esta materia, por no olvidar que disponen de instrumentos para contener precios en energía, transportes y productos básicos que deberían utilizar antes de que los problemas sean mayores.

La necesidad de actualizar los salarios al incremento de los precios que experimentamos todos nos aboca a un conflicto laboral y social en caso de que las patronales no atiendan esta situación. Conflictos de los que vamos teniendo noticia día a día, concentraciones, manifestaciones, pero también convocatorias de huelgas y otras movilizaciones, exponentes como las marchas y concentración en Madrid, el pasado día 3 de noviembre, pero basta hojear los periódicos o escuchar las noticias para darnos cuenta de que es preciso buscar una solución que acomode precios, salarios y beneficios empresariales.

La disyuntiva entre un incremento de salarios que compense la pérdida producida por la inflación o un mayor conflicto en las empresas y la sociedad es una constante en la historia reciente de las relaciones socioeconómicas. El respeto por el trabajo comienza retribuyéndolo adecuadamente.