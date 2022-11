El sector de la limpieza iniciará una huelga el 28 de noviembre en la provincia de Zaragoza

El sector de las trabajadoras de la limpieza de edificios en la provincia de Zaragoza iniciará una huelga indefinida a partir del próximo 28 de noviembre. Así lo han votado este martes en asamblea unas 500 empleadas, que respaldan la convocatoria de los sindicatos CCOO, UGT y OSTA.

De este modo, están llamadas a la huelga entre 8.000 y 10.000 personas y el paro afectará «a todo aquel centro donde haya una empleada contratada por una empresa, salvo en los hospitales de la red del Salud, en las residencias y en la MAZ», ha indicado Mariano Álvarez, el secretario de negociación colectiva de CCOO del Hábitat en Aragón.

Por tanto, la huelga llegará a colegios públicos, a centros deportivos, a hospitales como la Montpellier o el Militar, a la Universidad de Zaragoza, a la Universidad San Jorge o a empresas como Saica, Stellantis o BSH. «Estamos sorprendidos con la asistencia a la asamblea porque han venido muchas personas tanto a la convocatoria de mañana como de tarde. Este siempre ha sido un sector con un carácter muy reivindicativo, tal y como se demostró ya en 2001 o en 2008», recordó Álvarez.

La situación de paro indefinido se produce al no alcanzarse un acuerdo en el convenio colectivo, que caducó hace diez meses. «Hasta el momento, la patronal no nos ha llamado no esperamos que lo haga ya», apuntó el portavoz. El 15 de septiembre las negociaciones se dieron por «rotas» al no poder pactarse un acuerdo por la subida salarial.

Los sindicatos pedían un incremento salarial del 12% en tres años (el 5% en 2022, el 4% en 2023 y el 3% en 2024), pero no les convencieron las ofertas de las patronales Aspel y Asoal. Tales propuestas contemplaban subidas del 11% en cuatro años o del 8% en tres años, pero la representación de los trabajadores se negó en rotundo, lo que derivó en el inicio de las movilizaciones que ahora han terminado en huelga.

Una trabajadora a tiempo completo gana 15.300 euros, pero la gran mayoría de las empleadas están contratadas a tiempo parcial. En este sentido, desde los sindicatos piden una mejora de las condiciones laborales porque, según denuncian los sindicatos, la situación es «precaria». Dado que la huelga también afecta a edificios del Gobierno de Aragón, Delegación de Gobierno o el Ayuntamiento de Zaragoza, los colectivos enviaron cartas a las tres instituciones, pero «no ha habido reacción alguna».