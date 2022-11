Los sindicatos alegarán contra la adjudicación de las ambulancias en Aragón

Los sindicatos del sector del transporte sanitario en Aragón alegarán contra la adjudicación del servicio de ambulancias por parte del Salud a la empresa andaluza Tenorio e Hijos. Lo harán algunos colectivos en los próximos días, según ha podido saber este diario, y posiblemente se sumarán a la iniciativa el resto de sindicatos. Tienen hasta el 28 de noviembre para presentar la documentación que, en todo caso, prolongará burocráticamente la adjudicación definitiva del contrato a Tenorio.

En este periodo, incluso la otra empresa que optó primero al contrato en Aragón pero que no pudo presentar el aval económico (Consorci de Girona) podría presentar alegaciones. Dadas las reclamaciones que se esperan, será el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) quien tenga la última palabra en el proceso.

Mientras tanto, el sector del transporte sanitario urgente en Aragón se encuentra en huelga desde el pasado viernes, cuando los sindicatos comunicaron la acción al «no ver avances» en cuanto al convenio colectivo firmado, «que se encuentra bloqueado y secuestrado». De hecho, temen que Tenorio e Hijos, en el caso de hacerse con el contrato de Aragón, no se hagan cargo de dicho acuerdo de los trabajadores.

En lo que respecta a la huelga, se trata de un parón «indefinido» con el 100% de mínimos. Es decir, en ningún momento se va a dejar de dar servicio. «Somos un sector esencial donde no podemos ejercer el derecho a huelga como tal, por lo que plantearemos acciones en las tres provincias con protestas y movilizaciones», señalaron ayer fuentes sindicales. El calendario de dichas acciones está por definir todavía.

Por otro lado, fuentes de la empresa Tenorio e Hijos indicaron a este diario que, una vez que se adjudique el contrato, tienen «voluntad» de reunirse con los sindicatos. «Ya se ha trasladado al sector nuestro compromiso y nuestra total disposición por colaborar con los representantes de los trabajadores», señalaron, al tiempo que no entraron a valorar la situación de huelga indefinida dado que, por el momento, las ambulancias todavía no han sido oficialmente adjudicadas a la empresa Tenorio e Hijos.