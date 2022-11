Los virus respiratorios en Aragón han aparecido "antes" y conviven "simultáneamente"

Tras dos años en los que los virus como la gripe y otros respiratorios casi no han existido en Aragón, este han hecho su aparición “inusualmente antes” e incluso se “solapan”, un hecho que no sucedía en años anteriores. Esa aparición temprana se ha dado en el virus de la gripe, del que ya hemos superado hace dos semanas el umbral epidémico (más de 71 casos por cien mil habitantes), algo que no pasaba desde 2009 y entonces “ya llamó la atención”, han asegurado esta mañana el director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo; y la jefa de Servicio de Prevención y Promoción de la Salud, Begoña Adiego

Además, se da la circunstancia que varios virus respiratorios están circulando al mismo tiempo, el sincitial, la gripe y el covid. El primero de ellos, que se manifiesta con bronquiolitis en niños, que acaban en muchos casos en las urgencias hospitalarias, se daba “siempre antes de la gripe” pero no coincidían pero este “lo hacen simultáneamente”. Esto ha provocado más atenciones en urgencias y la ampliación de la plantilla de enfermería en el hospital Infantil. El pico de atenciones ha sido continuo y en las dos últimas semanas ha habido muchos días de 200 atenciones; una cifra que el lunes se superó, con 268 asistencias a urgencias en el Infantil (60 en maternidad y 442 en hospitalización general, una cifra superior a la de este fin de semana). En este sentido, Falo ha asegurado que “nuestra capacidad de control es limitada”, y no es otra que la vacunación, aunque también ha añadido otras que entran dentro de “los modelos preventivos clásicos” como la higiene de manos o la mascarilla, que “no solo se debe usar para covid sino que es una barrera básica cuando tosemos o estronudamos”. El director general de Salud Pública se mostró “preocupado” ante las fechas de navidad, pero ha asegurado que “habrá que convivir con los virus” e insistir en comportamiento social porque antes “la pandemia se gestionaba con medidas sociales” que ahora no se pueden poner en marcha; pero inisistió en recurso como la vacunación y la mascarilla, que cuando “la hemos usado los virus han caído a niveles nunca conocidos pero al quitarla han vuleto a estar”. En cuanto a la vacunación covid y gripe, desde el inicio de la campaña se han inoculado alrededor de 200.000 dosis de refuerzo y 230.000 de la segunda, más de gripe quizá “por el cansancio”. "No vamos mal pero podíamos ir mejor", ha dicho Falo. La idea del departamento de Sanidad es mantener el ritmo entre 30.000 y 40.000 dosis semanales porque la vacunación “es la mejor forma de prevenir los casos graves”. En estos momentos se han inmunizado el 65% de los mayores de 80 años; el 47% de los de entre 70 y 79; y el 25% de los de entre 60 y 69.