El presidente y consejero delegado de Sphere España, Alfonso Biel, se ha alzado con el Premio ADEA al Directivo de Aragón. El acto de entrega tuvo lugar en el marco de la XIII Convención de Directivos, que se celebró este martes en el Auditorio de la capital aragonesa.

El presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), Salvador Arenere, y el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, fueron los encargados de entregar este prestigioso galardón. Jaime Miquel, presidente de Oxaquim, y Javier Barco, director general y consejero delegado de Cartonajes Barco, han quedado como finalistas de la principal categoría de los premios.

Los galardones reconocen la labor de los profesionales cuya tarea y responsabilidad se desarrollan en empresas radicadas en Aragón, en diferentes áreas de actividad dentro de las organizaciones.

La gala, conducida por la periodista Blanca Escorihuela, estuvo precedida por la conferencia de clausura de la XIII Convención, a cargo de la escritora y educadora Amaya de Miguel.

En la categoría de gestión del talento, la ganadora fue Ana Hernández Serena, directora de Personas de Inycom. En gestión comercial y marketing, el premio se lo llevó Etién Aldea (Embou); en promoción exterior, Marina Molina (Chocolates Lacasa); en innovación, Arturo Catalán (Nanocare Iberia); y en labor social, Jaime Esparrach (Cáritas Diocesana de Huesca).

El Premio ADEA al emprendedor fue para Luis Antonio Martín Nuez (Academia de Inventores); mientras que el de mejor directivo de Huesca recayó en Jesús Tolosana (Pastelería Tolosana); y el de mejor directivo de Teruel, en Juan Salvador (Grupo Gapiba).

En la categoría de grandes proyectos, se concedió la distinción a Ángel Eguizábal (QuirónSalud Zaragoza). El premio a la trayectoria profesional fue para Manuel Teruel, presidente de la Feria de Zaragoza (2002-2022) y presidente de honor de la Cámara de Comercio de Zaragoza y de la de España.

La asociación ADEA también concedió un reconocimiento especial al consejero Arturo Aliaga por «el gran cariño», que ha demostrado hacia esta organización y por «conocer como nadie el tejido empresarial no solo desde el despacho, sino in situ».