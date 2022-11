"Con 3 millones de parados y falta de mano de obra, algo falla"

Salvador Arenere ha sido el presidente de la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón durante los últimos 17 años, y antes estuvo al frente del Club de Márketing de Zaragoza, el segundo en crearse en España. Este martes dio paso a Fernando Rodrigo, garantizando el "relevo generacional" de una entidad que suma ya más de 1.300 socios.

¿Cómo resumiría esta etapa?

El Club de Márketing venía de una gran trayectoria. Fue el segundo en crearse en España, después del de Madrid, siguiendo la tradición estadounidense y cuando todavía estaba prohibido asociarse durante la dictadura. Había una historia, y en el horizonte la posibilidad de renovar y hacer cosas distintas. Empezamos con bastante actividad, un panel de patrocinadores de empresas representativas, que ha cambiado algo. El punto de inflexión fue el congreso de Cede (Confederación Española de Directivos y Ejecutivos) en Zaragoza en 2008. Fue en un momento clave, por la caída de Lehman Brothers. Asistieron 1.600 personas, y reunimos en una misma jornada a Javier Solana, el encargado entonces de la diplomacia europea; Rodrigo Rato, líder del Fondo Monetario; Felipe González; Miquel Roca; Juan Luis Cebrián, y clausuró el congreso el entonces príncipe, el rey Felipe. Ese punto de inflexión, del 50 aniversario del Club de Márketing, dio pie a iniciar el cambio y crear la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, con responsables de todas las áreas de dirección de la empresa, y ampliamos el foco a todo Aragón. En este tiempo hemos incorporado actividades, desde los desayunos, jornadas técnicas, encuentros... Pasamos ya de 1.300 socios. Ha sido una evolución creciente y también de los socios patrocinadores.

Entre la crisis de 2008, la pandemia y la guerra de Ucrania, ¿qué ha sido más difícil?

En la crisis del 2008, había un temor de mantener la base social de la entidad. No solo se mantuvo, sino que se incrementó. Se salvó muy bien porque nosotros, a mayor dificultad, mayor implicación en la resolución de los problemas de los directivos. En la pandemia parecía que se acababa todo. Pero también se ha salvado, porque hicimos un número de eventos brutal de forma telemática. Y fuimos los primeros en Aragón en hacer un encuentro presencial después del confinamiento. Eso sí, las jornadas online reflejaron que se conectaban entre un 30 o 40% de gente de fuera de Aragón, lo que nos hizo tomar una dimensión nacional. Ahora tenemos otra etapa de dificultad, con un horizonte de bajo crecimiento, y la incertidumbre que define este momento. Habrá que estar muy cerca de los temas de energía.

¿Está el tejido empresarial más fuerte hoy que hace 17 años?

Lo primero, la Industria está en Aragón dos o tres puntos por encima de la media nacional. Además, la economía aragonesa está más diversificada. Durante una etapa teníamos una dependencia total de General Motors. Hoy eso ha cambiado, no solo la diversificación del sector de la automoción, sino que han crecido sectores como la agroindustria y la logística. Las llegadas de Amazon e Inditex han sido muy importantes. Luego, el turismo rural también es pujante. Todo ello pese a las dificultades del alza de las materias primas y la falta de componentes.

¿Qué le falta a la economía aragonesa?

A nivel institucional, se tiene que agilizar la tramitación burocrática. Está muy bien utilizar la declaración de proyectos de interés regional, pero los empresarios que ya están aquí no pueden esperar años para lanzar proyectos. Si se pone en riesgo la inversión, se pone en riesgo el empleo y el PIB. Eso supone un problema de cómo financiar la Sanidad, la Educación... No se puede recurrir permanentemente al crédito. Y luego hay otro tema preocupante, muy serio: falta mano de obra para el sector hostelero, de la construcción, del transporte... Y esto va extendiéndose. En el mundo rural, el problema ya es de sálvese quien pueda. Yo lo quiero ver son soluciones. Todo ello con 3 millones de parados y el 36% de paro juvenil. Hay algo que no funciona.

¿Fallan los salarios?

Los salarios pueden afectar, pero si yo no trabajo y me dan una ayuda de 400 euros, y puedo trabajar por 1.000 o 1.300, en esa parte no es el salario. Salvo que alguien prefiera cobrar 400 euros y no trabajar, que ese es otro problema. Hay que buscar soluciones a la empleabilidad y que sea atractivo trabajar para quienes están en el paro. Países como Italia o Dinamarca ya están vinculando el cobro del paro a que si a ti te han ofrecido trabajo dos veces... Hay que ayudar a las personas que lo están pasando mal con mayores recursos. A los que lo pasan mal. Ahora, no todos los que no están trabajando en este país están en esas circunstancias. Hay que incentivar el trabajo y tomar medidas.

¿Cómo va Aragón de liderazgo?

Hablar de liderazgo es hablar de talento, y creo que estamos bien. Se ve en las universidades, en las empresas... Hay trabajo si eres bueno y has hecho tus deberes. Hay un nivel y calidad de directivos muy importante. Otro problema es el relevo generacional. Los hijos tienen que aprender equivocándose. Yo he predicado con el ejemplo y ha llegado el momento. Tienes que tomar la decisión tú sin que nadie te empuje.

¿Por qué da el paso ahora?

El nuevo director tiene la misma edad que tenía yo cuando llegué, la secretaria general es muy joven también y así hemos rejuvenecido la asociación. Hemos movido el banquillo, y lo veníamos preparando desde hace dos o tres años.

¿Qué retos ve ahora en la empresa aragonesa?

Uno de los problemas es el tamaño. Tenemos un 90% de pymes en un mundo global. Igual hay que fomentar por la vía fiscal la integración de las empresas. Y desde instituciones, ayudar a esas uniones para ser más competitivos y poder salir al mercado.

¿Qué proyectos afronta ahora?

Tengo un hotelito en una antigua masía de Puertomingalvo. No se entiende que se pierdan estas joyas del mundo rural. Soy consejero de alguna empresa, y no voy a quedarme sin hacer nada. Tampoco se sabe lo que puede surgir porque soy una persona inquieta.

¿Le han llamado de algún partido político?

No en esta última etapa, antes sí. Pero yo elegí el mundo empresarial.

¿Qué deseos deja para la nueva dirección?

ADEA es como un niño. En estos 17 años le hemos puesto mucho cariño, y lo que le deseamos es que tenga una larga vida.