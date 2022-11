La DGA exige que se convoque la comisión de trabajo del Mundial

El consejero de Educación y Deporte, Felipe Faci, ha exigido este viernes que se vuelva a convocar la comisión de trabajo que se creó para fomentar la candidatura de Zaragoza para el Mundial 2030. "Si estamos por que el proyecto salga adelante, lo normal es que tengamos toda la información todos, no solo una parte", ha dicho el dirigente socialista, que no ha querido entrar en la polémica por la remodelación del estadio porque en el informe "no aparece ningún tipo de explicación" pero ha desvelado que solo un punto no aparece en verde: La Romareda. Está en naranja, pendiente del compromiso de la remodelación del campo que tiene a PSOE y PP enfrentados hace semanas, por no decir decenios.

"Si se constituye una comisión --ha insistido Faci-- es para que se reúna y se informe. Sin embargo, solo nos llegó un correo ayer pasadas las 7 de la tarde que no incluía explicación alguna, nada más". En el citado informe, procedente de la Federación Española de Fútbol pero que llegó vía Ayuntamiento de Zaragoza, estaba todo ok (color verde) en lo que tenía que formalizar el Gobierno de Aragón", ha afirmado Faci, que ha pedido aclaraciones sobre qué significa "que se haya puesto como naranja el campo de fútbol de La Romareda". Hay tres tipos de calificación en los aspectos requeridos: verde, naranja y rojo. "El rojo parece ser que significa que es amenaza de exclusión, pero el naranja no sabemos muy bien lo que significa", ha expuesto Faci, que ha reclamado "más transparencia" y ha pedido "explicaciones" al concejal de Urbanismo del consistorio, Víctor Serrano. Este edil fue nombrado interlocutor con la Federación Española de Fútbol en el grupo de trabajo creado para la candidatura de la capital aragonesa a ser sede mundialista. "Se creó una comisión y se nombró un interlocutor pero desde septiembre no se nos ha reunido", por lo que echan en falta más información de lo que está sucediendo en el proceso y "no solo lo que aparece en los medios". El informe aborda una serie de epígrafes sobre el manifiesto que tenían que hacer los miembros del grupo de trabajo en cuanto a interés en albergar partidos, las condiciones para que sea sede como la cercanía al aeropuerto, el compromiso de contar con un estadio, hospitales públicos, garantías de seguridad y movilidad, entre otros. En él todos los puntos aparecen en verde menos uno, 'Requisitos estadio', que aparece en naranja. Ahí se lee: "Anexo 1, se compromete a proyecto". "No sabemos qué es lo que se ha valorado, cómo se ha valorado o si hay más información porque no se nos ha reunido", ha proseguido el consejero, que ha recordado que desde su Ejecutivo siempre han defendido que la interlocución "debería ser técnica para evitar estas cuestiones". "Esperamos que se nos reúna para dar explicaciones" y también para conocer si hay otros informes, ha explicado Faci, que entiende que hasta el año que viene, enero o febrero, "no va a llegar el siguiente paso", cuando "se nos tendrían que informar qué hay que hacer" hasta entonces con respecto a la candidatura. Los representantes en el grupo de trabajo son cuatro: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, Real Zaragoza y Federación Aragonesa de Fútbol. La primera reunión tuvo lugar el 27 de julio, donde se designó a Víctor Serrano como interlocutor contra el criterio del Gobierno de Aragón, que representó ese día el director general de Deporte, Javier de Diego, fulminado 16 días después al tiempo que se aprobaba el nombramiento de su sucesor, Mariano Soriano. En dicha reunión estuvieron presentes representantes de las cuatro instituciones citadas. Tras la cita se emitió un extenso comunicado en el que se anunciaba la creación de un grupo de trabajo cuya función es "realizar todos los trabajos necesarios para que Zaragoza sea una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030, en el caso de que sea concedida su organización a las Federaciones de España y Portugal". El trágala De momento, el trabajo parece que va por caminos separados. Si Azcón quiere contar con el apoyo del grupo municipal socialista, "tendrá que sentarse y negociar", dijo este jueves Lambán, que aseguró tajante que su partido no va a aceptar un "trágala". "Nos sentimos absolutamente engañados y utilizados por Azcón", declaró Lola Ranera, que acusó a Serrano de no haber negociado la propuesta. Para la líder de la oposición en el ayuntamiento hay demasiadas preguntas sin responder. Se desconoce el valor de los suelos, tanto de los 20.500 metros que se incorporarán al futuro estadio, como de los otros 20.000 que se utilizarán para financiar la reforma de las riberas del Huerva. "No sabemos dónde acabarán esos usos terciarios. ¿En Independencia, Santa Engracia o Gómez Laguna?", cuestionó. También tienen dudas sobre la explotación del campo y si se optará por el derecho de superficie o la cesión de la titularidad. "El PSOE no va a ser cómplice de un proceso de opacidad y oscurantismo", declaró Ranera, algo que, a su modo, ha repetido este viernes en las Cortes el consejero del que depende el área de deportes.