Hace 40 años, en la década de los 80, construimos un sistema sanitario público, universal y gratuito, que ha sido un motivo de orgullo para los ciudadanos españoles. También ha sido un motivo de envidia en otros países de nuestro entorno. No son pocos los ciudadanos europeos que han aprovechado sus estancias en España para solucionar sus problemas de salud. Sin embargo, en los últimos años, la pandemia covid-19, la falta de personal y la escasez de recursos están cuestionando la bondad del sistema.

El panorama no es halagüeño. Nuestra población está envejeciendo y cada día necesita más servicios sanitarios. Faltan médicos y enfermeras. Los profesionales emigran. La amenaza de nuevas pandemias sigue presente. La contaminación y el cambio climático amenazan nuestra salud. Es evidente que tenemos que actuar. Y para ello tenemos que repensar en la sanidad.

La población española envejece. De aquí a 2050 los mayores de 65 años se habrán multiplicado por cuatro. Actualmente, y en el futuro también sucederá, las personas mayores ya no padecen una sola dolencia sino que van acumulando enfermedades crónicas hasta llegar en ocasiones a padecer más de diez. Es lo que se llama multimorbilidad.

Los resultados en salud en estas personas son mejores cuando son atendidos por sanitarios con una visión global de la persona que cuando son atendidos por múltiples especialistas. Va a hacer falta un mayor número de médicos y sanitarios y además tendrán que tener conocimientos y experiencia en la atención a la multimorbilidad. Las previsiones de formación de médicos, enfermeras, y técnicos deben tener en cuenta estas previsiones, y promocionar a los profesionales con una visión global y holística de las personas con enfermedad.

La contaminación ambiental y el cambio climático son amenazas actuales de nuestro mundo. Ambos factores son causa de enfermedad, y si no se controlan afectarán a nuestra salud, nuestra calidad de vida y nuestra supervivencia. La actividad humana nos pone en contacto con nuevas enfermedades. Las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus ébola y la covid-19 son ejemplos de enfermedades que se han extendido a nivel mundial desde zonas inicialmente muy localizadas.

Las olas de calor provocan cada año más muertes de las esperadas, y este año posiblemente el frío invernal, consecuencia de la falta y encarecimiento de los combustibles, puede tener efectos similares. Necesitamos agencias de salud pública que vigilen la aparición de estas amenazas, las detecten de forma precoz y establezcan medidas para limitar su impacto.

El 'no hacer'

Sabemos que los recursos económicos son finitos. No podemos generar demandas ilimitadas. Debemos pensar que cada euro que gastamos indebidamente en bienes sanitarios se lo estamos privando a alguien que realmente lo necesita. Hay que educar sanitariamente a la población para que no consuma ni exija bienes sanitarios innecesarios. El personal sanitario no es ajeno a esta coyuntura. Se calcula que entre una tercera y una cuarta parte del gasto sanitario se dedica a prácticas sanitarias que no aportan ningún valor.

Las iniciativas de ‘no hacer’ van en este sentido. Los análisis de sangre de chequeo anual sin un motivo concreto, las determinaciones del PSA en varones mayores de 50 años sin síntomas o las mamografías de cribado de cáncer en mujeres de 75 años no han demostrado beneficios de supervivencia ni de calidad de vida.

Hay que informar y educar tanto a la población como a los profesionales sanitarios de estas prácticas inefectivas. Pensemos que si disminuyéramos estas prácticas a la mitad habríamos ganado entre un 12% y un 16% del presupuesto sanitario para otras actividades de probado valor. La creación de una agencia estatal de evaluación de medicamentos y técnicas, similar a la NICE británica, ayudaría en este sentido.

No podemos olvidar que vivimos en un mundo globalizado, donde los viajes y desplazamientos son frecuentes. Los ciudadanos españoles tenemos derecho a recibir una asistencia de calidad en todo el territorio nacional y europeo. La historia clínica electrónica compartida e intercomunicable entre todas las comunidades autónomas y los países de la Unión Europea es imprescindible. Con los medios y conocimientos actuales no hay excusa para que esto no sea así.

Por otra parte, también hay que evitar los desplazamientos innecesarios. La gran mayoría de los ciudadanos no quieren estar hospitalizados y si es posible prefieren no acudir a los centros de salud. Hay que fomentar la telemedicina garantizando la accesibilidad, la confidencialidad y la privacidad.

Aquellos recursos que permiten permanecer en el propio domicilio como los hospitales de día, la cirugía mayor ambulatoria y la hospitalización a domicilio deben extenderse y aumentarse en todo el territorio nacional. Los hospitales del futuro deben cambiar, siendo menos jerárquicos y más abiertos a la comunidad.

El gasto por habitante

No solo hay que cuidar de los enfermos. También es preciso cuidar a los profesionales. Los salarios bajos, el exceso de horas de trabajo, las agendas recargadas, las jornadas de guardias, los turnos, la formación continuada en horas de ocio y a costa de los propios profesionales o de la industria farmacéutica desincentivan y minan las vocaciones de los profesionales.

Para todo lo anterior tenemos que aumentar la inversión en sanidad. Según los datos del Ministerio de Sanidad el gasto sanitario público supone el 7,8% del PIB, aproximadamente 1.859 € por habitante. En los próximos 5 años el gasto por habitante debería ascender hasta los 2.500 € y habría que dedicarlo a la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la atención primaria, el cuidado de las enfermedades crónicas y el incentivo de los profesionales.

Todos los ciudadanos debemos repensar nuestra sanidad y cuidarla. La salud actual y futura nos va en ello. Si fuimos capaces de organizar un buen sistema en el siglo pasado, ¿por qué no podemos mejorarlo en el siglo actual?