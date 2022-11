El acogimiento familiar superó en 2021 al residencial en Aragón

En Aragón en 2021 había 418 menores en acogimiento, de los que 256 estaban en acogimiento residencial y 162 en familiar, según los datos estadísticos del Boletín publicados por el Ministerio de Derechos Sociales y de Agenda 2030. Esta situación ha sido denunciada por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) y tanto el colectivo como la Asociación de Familias de Acogida de Aragón (Afada) se ponen «a disposición» del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para (IASS) «contribuir al diseño del plan estratégico de desinstitucionalización de la infancia». Sin embargo, desde el IASS, señalan que siendo reales esas cifras ofrecen una «visión parcial» ya que, precisan, hay que ver las tasas y «las altas durante el año».

Y es ahí, donde, señalan, «por primera vez», las altas en acogimiento familiar superan a las del acogimiento residencial. En números absolutos, a 31 de diciembre, había 945 menores atendidos y en números absolutos se dieron 650 altas (una tasa de 292 por cada cien mil menores de 18 años), de los que 231 fueron por tutela ex lege (se suspende la patria potestad o tutela ordinaria de los padres o familiares), 27 por guarda voluntaria, 116 por guardia provisional y 276 por otras causas.

La mayoría de los chicos en centros tienen entre 15 y 17 años y el 50% de ellos son extranjeros

Del total de atenciones, sobre 418 se adoptó una medida, siendo la de la comunidad la tasa menor de España, que es «la que se puede comparar por comunidades», señala María José Bajén, jefa de Servicio de Atención a la Infancia y a la Adolescencia del IASS. Ella hace hincapié en que durante el año pasado se dieron 280 altas, de las que 137 fueron en centros de menores y 143 en familias, una situación que sucede «por primera vez», y sobre todo porque «marca una tendencia» que permitirá en un futuro llegar al objetivo de tener más acogimientos familiares que residenciales y muestra el gran trabajo que hacen los profesionales, los trabajadores y también las familias de acogida.

Centros de menores

Son 137 los menores de 18 años que se encuentran en centros residenciales, lo que supone que Aragón cuenta con la tercera menor tasa total (62 por cada cien mil menores), solo por detrás de Canarias y Madrid. El motivo más frecuente de ingreso en centros de menores en Aragón es el de la guarda provisional (86) –situación en la que se investiga para saber si existe desamparo– frente a las tutelas ex lege, que son mayoritarias a nivel nacional, pero que en Aragón son solo de 27; y 24 son de guardia voluntaria. En 2021 no se dio ningún caso de guardia judicial en la comunidad.

A lo largo del año 131 dejaron el centro, 63 por convertirse en mayores de edad, 46 por reintegración, 12 por el paso a acogimiento familiar y 10 por otras causas.

La acogida es más numerosa en familias ajenas que en la denominada extensa

En este sentido, hay que señalar que Aragón contaba el año pasado con 487 plazas en centro y 256 en acogimiento residencial.

Cuenta Bajén y lo confirman los datos del Ministerio de Derechos Sociales, que Aragón es una de las tres comunidades que no cuenta con ningún menor de 0 a 3 años en acogimiento residencial, junto a Cantabria y Navarra. Y solo dos, Aragón y Cantabria no cuentan con pequeños de 4 a 6 años en esos mismos lugares, lo que supone es que «son la única que cumple que de 0 a 6 años no hay niños en acogimientos residenciales», una cifra que Gobierno central y Comunidades se marcaron para 2026; y para 2031, tampoco menores de 10 años. De los 256 que había en acogida residencial en la comunidad –73 niñas y 183 niños; 127 españoles y 129 no nacidos en España – 8 tenían de entre 7 y 10 años (una tasa de 3,6 por cien mil menores); 64, de 11 a 14 (27,8 de tasa) y la mayoría, un total de 187, entre 15 y 17 (una tasa de 85). Esto se debe a que «a esa edad es mucho más complicado el acogimiento», reconoce la jefa de servicio; que añade que el 50% de estos chavales son extranjeros. En este sentido, asegura que «habrá que ver cómo potenciar» esa solidaridad que tiene la sociedad con los menores, que se haga extensible a los extranjeros.

En cuanto al acogimiento familiar, en la comunidad hay 162 menores (una tasa de 73,8, mientras que a nivel nacional es de 226); de los que 69 están en familia extensa –familiares del menor que no son padres ni hermanos, como son abuelos, tíos, primos y demás parientes– frente a 93 en familia ajena –sin vínculos de parentesco por cosanguinidad–. Cambiar esta tendencia es «un reto», porque siempre se prima que estén con su familia, a la que se apoya en la medida que se pueda. Algo menos de un tercio de los menores en acogida (49) tiene entre 0 y 3 años.

El informe también incluye las adopciones nacionales, que en Aragón fueron en 2021 31 (el 4,5% del total nacional, que ascendieron a 675), de las que 17 fueron niñas y 14 niños. En cuanto a las edades, 13 tenían entre 0 y 6 años; 6, de 4 a 6; 9, de 7 a 10 y 3, de 11 a 14. Hubo cinco adopciones internacionales.