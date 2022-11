Cómo se abordan los accidentes de tráfico es, en opinión del doctor ingeniero industrial y especializado desde hace 30 años en el estudio de la seguridad vial de la Universidad de Zaragoza, Juan José Alba, el principal problema para tratar de reducir los siniestros. Considera que «siempre tratan de buscar culpables en la desgracia», pero «no se analiza por qué un conductor ha tomado una mala decisión al volante o ha dado positivo en alcohol». «A diferencia de otros sectores de transporte como la aviación, el tren o la navegación por mar, en carretera la Administración mezcla conceptos como la causa y la culpa», recalca.

De hecho, Alba mira a las administraciones públicas para criticar, por ejemplo, que no se trabaje más en la formación o en el uso sobredimensionado de señales de tráfico. «Hay una intoxicación que provoca despistes», afirma, poniendo como ejemplo el cruce entra las avenidas Corona de Aragón, Valencia y Juan Bosco, en Zaragoza. «Dos carriles bici, pasos de peatones, salidas de calles y acceso a otras. Al final hay tanta señalética que uno puede no saber a qué atender. Por no decir que alguna se inventan», reprocha.

En este sentido, Alba pone en entredicho cómo se aplica el urbanismo a la seguridad vial. «Hay carriles bici pintados en paralelo a aceras en las que hay paradas de autobús. Lo normal es que una bicicleta o un patinete se lleven por delante a un pasajero en un despiste», lamenta. «Y no entiendo que se permita el uso de patinetes eléctricos cuando no hay regulación. Detrás de ello hay lobis».