El acoso escolar está detrás de un tercio de los casos de ideación suicida en Aragón

La detección de la ideación suicida en el ámbito escolar, sobre todo tras la afección que ha tenido la pandemia del covid entre los más jóvenes, ha pasado a ser una de las batallas más importantes de los equipos directivos, de los docentes, de los alumnos y de la comunidad educativa en general.

En Aragón, este curso se han detectado 140 posibles casos, de los cuales 92 ya han sido evaluados. En un tercio de ellos, el acoso escolar está detrás de esa ideación de quitarse la vida por parte del menos. La otra causa más común es la de ser victima de algún tipo de violencia. En global, casi el 50% de los afectados vive en un entorno familiar conflictivo o desestructurado.

Son datos que surgen del Protocolo para la prevención, detección e intervención de la Ideación Suicida en el ámbito educativo, puesto en marcha el curso pasado y que este año se ha consolidado con una mayor colaboración entre los Departamento de Educación y de Sanidad. De hecho, esa mayor coordinación ya es palpable en la valoración del riesgo de los casos, de tal modo que si en el año 2021-2022 "había diferencias" a la hora de interpretar la situación por parte de las consejerías, este curso esa situación "se ha equiparado mucho más" al homogeneizar criterios y trabajar de forma más conjunta.

Los casos en los que se tiene que activar una intervención sanitaria inmediata dado el alto riesgo de suicidio, son actualmente entre el 8% y el 10% de las notificaciones. Una vez que se produce este hecho, los equipos derivan al menor al recurso más idóneo, bien sea una consulta sanitaria básica o una atención especializada en salud mental.

El perfil: femenino y de 13 años

En las situaciones detectadas este curso, el perfil predominante es femenino (un 60,86% de los casos son chicas frente al 39,14%, que son hombres), y la edad media de estos alumnos se sitúa en torno a los 13 años. En un 66% de los 140 casos detectados este curso, los menores tenían antecedentes con casos de salud mental, mientras que en un 44% los antecedentes eran familiares.

En comparación con los datos del curso pasado (cuando hubo 406 casos, donde el 5% necesitaron de una intervención sanitaria intensiva), este año "todas las condiciones" que pueden fomentar una ideación suicida "han subido", ha asegurado la psiquiatra Cristina Abad. "El porcentaje de acoso escolar, desestructuración familiar, violencia o desarraigo cultural ha subido", ha indicado.

"De todos modos, no podemos perder de vista que la ideación suicida es una patología compleja y el riesgo fluctúa. Es una situación probabilística porque puede haber casos claros que no acaben teniendo riesgo y otros que no lo sean, y lo tengan. Lo importante es contar con una herramienta multidisciplinar que nos permita diseñar cómo hacer las intervenciones en cada caso", ha explicado.