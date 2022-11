Centros comerciales a rebosar, gente cargada con de bolsas por las calles de compras y un comercio local que desborda optimismo a pesar de que bien mal dadas. Ni la inflación ni lo pronósticos que apuntan a una desaceleración de la actividad económica parecen estar restando brío al Black Friday, que tiene un tirón indudable en Zaragoza. Al menos en apariencia por la afluencia de clientes que se ven este viernes en los establecimientos de la ciudad y los comentarios de los comerciantes. Sin embargo, hay mensajes contradictorios sobre cuál será el comportamiento del consumo en la primera gran campaña de ofertas de la temporada, que llega tras dos años que no fueron de normalidad en este sector debido a la pandemia. El condicionante esta vez es una espiral de precios que hace mella en los bolsillo de los consumidores.

Las previsiones son positivas en el comercio local, donde se percibe además una cierta recuperación del terreno perdido frente a la competencia de los grandes operadores de internet al haberse relajado el boom de las ventas digitales que se produjo a raíz del coronavirus.

«Hoy es un día grande para el comercio. Supone un impulso importante de las ventas de cara a la Navidad», explica Luis Ángel Bernad, propietario de Berlogui, una tienda de bolsos, maletas y complementos situada en el número 6 de la calle Cortes de Aragón. «Años atrás, noviembre era el mes más flojo, junto con febrero, pero desde que el Black Friday se ha ido imponiendo ha aumentado bastante el negocio en estas fechas, aunque es verdad que van un poco en detrimento de la Navidad», apunta este veterano comerciante, que ya unos seis años que se subió al carro de esta campaña de descuentos importada desde los Estados Unidos, cuyo impacto en el caso de este negocio es en proporción «más importante ya» que las tradicionales rebajas.

Al igual que ocurre en buena parte de los establecimiento, las ofertas en Berlogui se limitaban inicialmente al viernes y sábado, pero con el paso del tiempo las han ido extendiendo a toda semana. El establecimiento presentaba este viernes a media mañana un ambiente muy animado, más de lo habitual en un viernes, con un alto número de clientes atraídos por unos descuentos del 20% al 60% que se aplican a todo su catálogo de productos.

El gancho del ‘Volveremos’

Pero la cosa no queda ahí. La rebaja mínima alcanza el 35% si se le suma el 15% adicional que se obtiene con el programa de incentivos al consumo Volveremos, impulsado por el ayuntamiento y que cuenta con varios miles de establecimiento adheridos. Esta iniciativa está siendo todo un revulsivo para la recuperación del comercio local, que explica en parte el optimismo que respira el sector en estas fechas.

Así lo destacan también The Sneaker One, una conocidas tienda de zapatillas ubicada en pleno centro de Zaragoza. «Hemos empezado la mañana muy bien, con el tíquet alto. Hemos hecho ya tanta caja en pocas horas como la que ya hubiéramos hecho un día normal», subrayó Alberto Jiménez Díaz, dependiente del local que puso en marcha en 2013 una empresa aragonesa, que está también bien posicionada en internet. «En nuestro caso hacemos los mejores descuentos de todo el año. Vendemos zapatillas de gama de marcas que salen a muy bien de precio y la gente lo aprovecha», explica.

Los descuentos en este céntrico comercio son del 25% en el calzado, el 30% en la ropa y hasta el 50% en algunos artículos. «Para nosotros el Black Friday es muy importante y vemos que cada año coge más fuerza. La gente espera se espera muchos a estas fechas para comprar», apunta.

Así lo corroboran también los testimonios recabados por la calle, que aluden en todos los casos al verbo «aprovechar» al narrar su experiencia de compra en el viernes negro. «He comprado la ropa de invierno de los niños porque sale más barato, aprovechando además que ha venido el invierno de golpe», explica Indira a las puertas de El Corte Inglés del paseo Independencia, que registraba este viernes una elevada afluencia de clientes.

«He aprovechado para comprar regalos para la familia y la verdad es que sí mereces la pena. Me han hecho un descuento del 40% en un jersey y también estaban rebajados varios productos de higiene y cosmética que suelo comprar habitualmente», cuenta Esther, que lleva varios bolsas colgadas al ristre. David Jiménez también asegura que está sacando partida a su mañana de compras tras sondear previamente el mercado: «Llevo toda la semana mirando los precios y hoy me he decidido a comprar. Me he comprado ropa y una lentillas en la óptica.

Previsiones de consumo

Mientras el sector ha comunicado unas previsiones optimistas sobre el consumo en estos días, algunos estudios han frenado esa euforia desde una posición más neutra, al dibujar un escenario cercano a la realidad económica actual que atraviesan gran parte de los consumidores.

Las previsiones halagüeñas del sector comercial sobre el consumo en estos días contrastan con los pronósticos de algunos estudios, que frenan esa euforia desde una posición más neutra, al dibujar un escenario cercano a la realidad económica actual que atraviesan gran parte de los consumidores. En este contexto, y con la amenaza de una recesión a la vuelta de la esquina, todo hace pensar que las familias serán más prudentes a la hora de realizar alguna compra pero quizá esta contracción de ventas se perciba más en el comercio electrónico que en el físico.

La encuesta de proyección de consumo en el Black Friday realizada por el comparador de precios Idealo muestra que el 41% de los consumidores no tiene intención de comprar nada durante estas fechas, y que buena parte de los que sí lo harán pretenden gastar menos que el año pasado. Mientras que entonces el gasto medio fue, según esta plataforma, de 271 euros, este año el 49% asegura que prevé invertir menos de 200 euros.

La consultora Tandem Up llega a una conclusión parecida. Los datos que maneja muestran a una porción mucho mayor de gente dispuesta a comprar (85%), pero también con menor volumen de gasto. La estimación para 2022 es un promedio de 183 euros, una cifra inferior a los 200 euros que anticipaban los mismos informes del año pasado o de antes del covid.