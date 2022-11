Lambán cambia la economía blanca por la negra y "duplica" el empleo en Andorra

"La economía blanca está a punto de sustituir a la economía negra", la del carbón, en Andorra, por donde pasó esta semana la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "ha cumplido su palabra", según ha afirmado en el pleno de las Cortes el presidente de Aragón, Javier Lambán, donde ha presumido por que las cuencas mineras aragonesas "es la primera comarca que recibe los beneficios de la transición justa".

El jefe del Ejecutivo ha dicho que existen "herramientas y el compromiso suficiente" para asegurar que "todo el empleo perdido está ya recuperado e incluso se ha superado la cifra que había antes del cierre" de la central térmica de Andorra y las minas. De hecho, ha asegurado que se ha duplicado.

En una respuesta a Vox, Lambán ha afirmado que una empresa "no se monta con la rapidez de la purga de Benito" y ha recordado que el Gobierno de Aragón concedió en 2019 varias declaraciones de interés autonómico para la creación de empresas, de las que cuatro están funcionando, dos se lo están planteando y una ha desistido.

"Yo nunca hago anuncios, los anuncios los hacen los empresarios y yo los doy por buenos", ha manifestado Lambán entre las protestas y las risas irónicas de la bancada popular, en referencia a proyectos a desarrollar en Andorra.

Empresas y empleos

Lambán ha insistido en que son siete las empresas anunciadas desde 2019 que suman 350 empleos. Cuatro de ellas están en marcha, a las que añaden las inversiones previstas por Oxaquim, con 380 empleos; Vesco, con 100; Forestalia, con 60 en la planta de paletizado de biomasa, una empresa de prefabricados de madera con 100 empleos que el Gobierno de Aragón declarará el próximo día 30 de interés autonómico. Queda el nudo Mudéjar adjudicado a Endesa, que generará de manera estructural 370 empleos.

Por tanto, ha subrayado Lambán, solo con las empresas anunciadas por sus responsables se van a crear mil empleos, sin contar los que generarán otras como Tervalis o Bruc Energy, lo que supondrá duplicar la caída en 495 del número de afiliaciones a la Seguridad Social, entre junio de 2015 y octubre de este año, en las comarcas de las Cuencas Mineras y Andorra Sierra de Arcos.

"La economía blanca está a punto de sustituir definitivamente a la negra", ha concluido el presidente, para quien "los augurios negros y cenizos" de Vox sobre el futuro de Andorra "son absolutamente infundados".

El nudo mudéjar de Andorra creará 370 empleos, "todo lo cual suma más de 1.000 puestos de trabajo, cuando la pérdida fue de 546", ha asegurado el presidente a Santiago Morón, que le ha preguntado a Lambán si el convenio de transición justa "llega en tiempo y forma para recuperar la comarca de Andorra", alertando de que la localidad ha perdido 300 habitantes en cuatro años y donde "no duermen ni cinco mil personas" cuando antes lo hacían 2.000 más. "En 2021 había en Andorra 7.327 personas censadas, trescientas menos que en 2018".

"Cientos de trabajadores se han tenido que buscar la vida en otros pueblos", ha lamentado Morón, para quien "un Gobierno creíble, respetuoso, no habría permitido el cierre de la central térmica hasta que no estuviera cerrado ese convenio", ha dicho el diputado de Vox, que ha preguntado a cuánto ascienden las inversiones anunciadas y ha cuestionado si instalar tantas instalaciones de energías renovables no es "colonialismo energético" o si no han destruido ya "suficientemente" los paisajes de Aragón.