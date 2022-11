La compañía Iryo ya ha estrenado sus servicios de alta velocidad en España este viernes, 25 de noviembre, en el corredor Madrid-Barcelona que tiene parada en la estación de Delicias en Zaragoza. A bordo del primer convoy viajaba el director general de la firma hispanoitaliana, Víctor Bañares, que ha analizado para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN su valoración del primer día de explotación y los planes de futuro para la línea y, más concretamente, para la capital aragonesa.

Por fin llegó el día del estreno de Iryo. Ya había ganas de verlo funcionar en Zaragoza.

Zaragoza siempre ha sido para nosotros una parada importante y, de hecho, confiamos en mover desde allí a unos 1,7 millones de viajeros el año que viene. ¿Cómo no va a ser importante para nosotros estar presentes allí? Las ventas están yendo extraordinariamente bien, la tenemos abierta desde el 18 de septiembre y hemos querido tenerla así para todo el año 2023 para que la gente pueda organizarse con mucha antelación, algo que no es habitual ni en el tren ni en el avión.

¿La ocupación del primer día ha sido buena?

En el tren que he viajado yo directo entre Barcelona y Madrid que ha salido a las 7.05 horas y ha llegado puntual a la estación de Atocha, como no podía ser de otra forma, íbamos 298 personas, una ocupación altísima.

El estreno ha llegado con la inflación disparada y los bolsillos de las familias temblando... ¿Les puede afectar en el resultado a corto plazo?

Es que el mundo ya no es tan estático como antes y ya nos hemos acostumbrado a que sea más dinámico. Uno nunca sabe cuándo es el mejor momento. Solo puedo decir que en el tren hoy todo el mundo comentaba que era el tren más cómodo de todos, con los asientos más cómodos, tenemos la mayor distancia entre asientos, el mejor wifi de alta velocidad... Claro que los costes han subido para las familias y para las empresas, pero creo que es el mejor momento para salir, porque el mundo ni España se paran, y porque nosotros creemos que somos la compañía con la mejor calidad-precio y, por tanto, había que salir y hemos salido.

Iryo ha hecho mucho hincapié en que no llega para competir en el 'low cost'. ¿Cree que los usuarios lo tienen claro?

Pues igual hay que evangelizar porque lo que sí tiene claro la gente es que el 'low cost' no son 9 euros todos los días, todos los billetes y todos los trenes o aviones. Nosotros tenemos precios desde 18 euros el trayecto que son accesibles y bajos, pero lo que no bajamos es la calidad. Al contrario, ofrecemos más calidad que la compañía más grande que podamos imaginar. Por tanto, no somos 'low quality' aunque nuestros precios son tan competitivos como los que se hacen llamar 'low cost'. La diferencia es que tenemos asistentes propios, oficinas en las estaciones, que se llaman las 'casas Iryo', cuatro espacios de confort a bordo, wifi de última generación, dos salas VIP, una en Madrid y otra en Barcelona en los hoteles de al lado de la estación, para que el nuevo cliente de trabajo o empresa pueda tener una entrevista, una reunión... Todo eso es alta calidad, junto a precios realmente muy accesibles.

¿Qué ha aprendido Iryo de la experiencia previa de Ouigo y del Avlo y AVE de Renfe?

Lo primero, que el cliente son inteligentes y ya tienen la posibilidad de elegir que esperaban, que saben que los precios bajos están también en Iryo, que van a saber cuál es la mejor relación calidad-precio que es la nuestra, y que van a ver que para nosotros la calidad es de serie, no es un extra, y que van a ver que los billetes flexibles son los de Iryo. Esperamos humildemente ser la compañía favorita de los maños, de los sevillanos, de los catalanes, de los madrileños... de todos. Atraerles a una compañía donde se sienten bien, les ofrece buena calidad y somos de casa, ya que somos el primero operador privado español... Algo tan sencillo como eso.

¿Cuál es la oferta que ha puesto Iryo en circulación?

Hemos puesto 20 trenes pero somos los únicos que hemos puesto toda la flota nueva. Todos son nuevos, tienen 419 plazas y en Zaragoza vamos a tener una oferta increíble, ya que ofreceremos 18 frecuencias diarias con Barcelona y Madrid, nueve en cada sentido, para los aragoneses que se desplacen por ocio o por negocio tenemos la oferta más completa.

Bueno, de momento solo hay ocho, cuatro por sentido...

Sí, pero entre hoy y finales de abril desplegaremos todas estas frecuencias. Creo que en un par de meses estarán las 18 frecuencias diarias funcionando.

También está previsto abrir nuevos corredores con Valencia y el sur de España. ¿Habrá conexiones desde Zaragoza con estas ciudades?

Absolutamente. Y si no son conexiones directas, se hará con una escala en Madrid muy pequeña. Desde Zaragoza se va a poder viajar a Sevilla, Córdoba, Málaga y Valencia. Lo haremos a finales del 2023. Ahora lo que hace falta es lanzar la compañía y consolidarla.

¿Por qué Iryo no se ha interesado por poner el tren de primera hora de la mañana con Madrid que tanto reclama Aragón, uno que permita llegar antes de las 9 de la mañana a Atocha? Con la demanda tan alta que hay, se llenan con mucha antelación los primeros trenes del día habitualmente.

En nuestro radar tenemos muchas cosas, también tener un tren que duerma por las noches en Zaragoza para salir pronto, también. Pero nuestro proyecto acaba de nacer, no tenemos 80 años de vida, sino solo un día. Primero tenemos que asentarnos y luego ver sobre lo desarrollado si tiene sentido tener ese tren en Zaragoza. Y le puedo asegurar que, si tiene sentido, lo haremos. Pero ahora nos tenemos que concentrar en ofrecer esas nueve frecuencias diarias por sentido con Barcelona y con Madrid.

También estaba previsto que pusieran a la venta bonos para poder fidelizar al cliente habitual.

Ahora lo que tenemos es el Club Yo, con el que acumular puntos para canjearlos por billetes gratis y, en paralelo, estamos trabajando en una estrategia de bonos para clientes muy repetitivos. Uno de nuestros primeros clientes de Zaragoza, muy planificador, compró 24 billetes en una sola vez y nos pusimos en contacto con él para agradecérselo y subirle de clase en algunos de ellos. Los más previsores ya pueden organizarse un año completo de trayectos. Aunque sí, es verdad que estamos trabajando en un producto más específico.

También anunciaron que se ofrecería la posibilidad de un viaje multimodal con otros medios de transporte.

Ya está incluido que con el código QR del billete se puede acceder gratuitamente al Cercanías, tanto en origen como en destino, y el acuerdo con Air Europa ya está firmado y lo presentaremos en Fitur para ofrecer trayectos combinados de tren y avión a primeros de año. Y después llegarán otras compañías de autobuses y aéreas.

O sea, ¿se podrá obtener a un precio competitivo un viaje a cualquier destino de Air Europa?

Exactamente, en el sistema de venta de la compañía se ofrecerá a partir de enero que con el mismo billete se pueda viajar desde Zaragoza a Bogotá, Buenos Aires o Nueva York. Con un acuerdo en el que los pasajeros que vayan en el tren van a tener un acompañamiento de Iryo en la llegada a Atocha, la conexión con el Cercanías y hasta el aeropuerto.

¿Tampoco contemplan la parada intermedia en estaciones como Calatayud? ¿Por qué se queda fuera?

Nosotros entendemos, y que nos perdonen los vecinos de Calatayud, que deben tener servicio de alta velocidad pero que sea de servicio público. Debería tener la conectividad que merece, pero con un modelo distinto. Tenemos muchas frecuencias pero no podemos, por nuestro sistema de rotación y de utilización, para ofrecer precios reducidos lamentablemente no podemos parar ni en todos los lados, ni todos los días ni en todas las frecuencias. Pero insisto, Calatayud merece tener una buena oferta de alta velocidad y quizá lo que hay que hacer es repensar cómo hay que hacerla.