Alerta en Aragón por el incremento de las faltas de respeto hacia los profesores y las bajas por ansiedad

Los casos de depresión y estrés entre el profesorado aragonés van al alza, lo que está derivando en un aumento "preocupante" de las bajas laborales entre el colectivo. El sindicato Anpe ha alertado este lunes del incremento de las faltas de respeto a los docentes por parte de los alumnos y de las falsas acusaciones por parte de las familias, unas situaciones vinculadas, en muchos casos, a agresiones verbales o físicas. "Ha habido casos que han terminado en juicio", ha señalado Teresa Hernández, presidenta de Anpe Aragón y coordinadora a nivel nacional del Defensor del Profesor de Anpe.

Según los datos del colectivo, en Aragón se atendieron 34 casos en el curso 2021-2022, lo que supone tres más que el año anterior. De ellos, las agresiones fueron "de todo tipo", con situaciones de agresión física, verbal y de ciberacoso. "Las redes sociales están haciendo mucho daño, sobre todo aplicaciones como TikTok. No es algo muy extendido en Aragón, pero se dan situaciones", ha señalado Hernández.

Por parte de los alumnos, las faltas de respeto se dieron en un 24% de los casos, los problemas a la hora de dar clase en un 18%, mientras que las amenazas fueron el 12% de las situaciones. Hubo un 6% de ciberbullying y un 3% de agresiones físicas al docente.

Por parte de las familias, en un 18% se gestionaron denuncias en el centro o en Inspección Educativa, mientras que los casos de acoso y falsas acusaciones fueron de un 6%. Un ítem que ha crecido. No se han registrado agresiones físicas de padres y madres a los docentes en el último curso.

Anpe indica que las situaciones son "cada vez más complejas" y en un 47% tienen lugar en Infantil y Primaria. En Secundaria, sin embargo, han bajado del 45% al 29%, mientras que han crecido del 6% al 18% en Formación Profesional. "Los problemas de convivencia en el aula están creciendo. A ello se suma la sobrecarga burocrática que soportan los centros, que son ollas a presión. Todo deriva en afecciones al estado anímico, en más casos del síndrome del profesor quemado y en falta de tiempo para dar una adecuada actividad docentes", ha señalado Hernández.

"No es cuestión de aprobar protocolos como churros"

Desde Anpe consideran que "no es cuestión de aprobar protocolos como churros" (ya sea el del acoso o el de prevención de las ideas suicidas puesto en marcha por el Departamento de Educación), sino de "acompañarlos con una memoria presupuestaria que contemple los recursos materiales y humanos necesarios para su implementación", ha reclamado Hernández. "Nos encontramos con profesores que no están formados y que no tienen tiempo suficiente para abordar o poner en práctica la atención porque no hay un horario específico para ello. Eso sube el estado de ansiedad de los docentes", ha indicado.

Entre las propuestas de Anpe para mejorar la situación, figura el desarrollo de una Ley de Autoridad del Profesorado a nivel estatal o el "aumento" de orientadores, maestros y personal de servicios sociales, entre otras.

De los 34 casos detectados el curso pasado, 15 presentaron un cuadro de ansiedad (el 44%), mientras que el 29% estaban de baja. "La salud mental de nuestros docentes se está viendo afectada por las situaciones derivadas del contexto educativo actual y de la crisis del covid", ha dicho.

Entre las propuestas de Anpe para mejorar la situación, figura el desarrollo de una Ley de Autoridad del Profesorado a nivel estatal, la puesta en marcha de un programa de prevención de acoso escolar "que contemple la aceleración de los protocolos de prevención a las víctimas", el "aumento" de orientadores, maestros, personal de servicios sociales o auxiliares de Educación Especial "en pro de una verdadera inclusión", ha señalado Hernández.

En este sentido, la presidenta de Anpe Aragón ha matizado que "no llegamos a atender a todo el alumnado" porque no hay recursos. "Muchos alumnos se matriculan fuera de plazo y hay un movimiento migratorio importante que no está teniendo en cuenta, que llega sin saber el idioma y que tiene muchas dificultades. La inclusión no consiste en aparcar al alumno en el aula, hay que darle una atención, pero no llegamos", ha recalcado.