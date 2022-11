Las ganadoras de las ayudas a la investigación de la cátedra Cajal: "Cajal es un ejemplo a seguir"

Nahla Jemni Damer y Maialen Sebastián han recibido esta mañana, de manos del ministro de Universidades, Joan Subirats; y del rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, las Ayudas a la Investigación otorgadas por la cátedra Cajal, dotadas cada una con 40.000 euros, para desarrollar un proyecto durante los próximos dos años, que han sido elegidos entre más de 250 candidatos por la "originalidad e innovación en sus ideas".

Para ambas investigadoras, que desarrollan su trabajo en Madrid y el País Vasco, respectivamente, Santiago Ramón y Cajal es "un referente 100% desde que empecé en neurociencia", ha asegurado Nahla Jemni Damer, quien ha precisado que su figura es "esencial para todos los investigadores y un ejemplo a seguir". Por su parte, Maialen Sebastián, también ha hecho hincapié en que es una figura a seguir "por su perseverancia", ya que la mayor parte de sus investigaciones fueron autofinanciadas y "eso da a entender que era su vocación, ya que cuando consiguió la financiación ya había conseguido cosas y esto te da fuerzas para seguir luchando".

El proyecto de Damer es sobre Micro-biorreactores implantables de bacterias probióticas para ingeniería y administración in situ de moléculas terapéuticas-Desarrollo de un tratamiento médico novedoso de alta precisión para la degeneración macular asociada a la edad. Ella que es optometrista vio al hacer las prácticas con personas de baja visión se dio cuenta de que "los pacientes tienen que recibir inyecciones mensuales que tienen muchos efectos secundarios" y analizando cómo mejorar esos tratamientos, "que son muy eficientes pero que por sus efectos secundarios, muy contraproducentes", vio que utilizando un microbiorreactor formado por materiales de fibroína de seda con bacterias modificadas genéticamente se podía "liberar de forma continua esos antivgf" por lo que los pacientes solo necesitarían una inyección.

En el caso de Sebastián, el proyecto lleva por título La memoria del ARN: Epìtranscriptómica como nexo entre infecciones virales y autoinmunidad y consiste en ver "la importancia de las infecciones virales en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes". Su hipótesis es que en esa relación está implicada la epitrastuctómica, que es añadir a las moléculas de ARN grupos químicos, que lo que permite es "regular la expresión de genes o procesos celulares", es decir, que esas infecciones virales alteran las células y eso tiene su efecto en la inmunidad".

Para Nahla Jemni Damer estas ayudas son "muy importantes" para poder seguir investigando, en su caso en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad politécnica de Madrid, al igual que para Maialen Sebastián, que lo hará en el grupo de investigacion Functional Studies in Inmune Disorders de la Universidad del País Vasco. Esta última está en la recta final de su doctorado, lo que le permitirá "seguir dos años más en lo que quiero", ya que si no hubiera conseguido esta ayuda, no descarta haber salido de España. "Estaba en EEUU en una estancia y me dijeron que si quería volver y si no hubiera sido por estas becas quizá me hubiera ido". Por eso ha destacado que "son necesarias porque nos podemos quedar aquí, aportar aquí y que nuestras ideas se desarrollen aquí".