La de hoy no será la votación definitiva, pero si el primer impulso de la operación Romareda que ha diseñado Jorge Azcón de la mano del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, para que el nuevo campo no le guste dinero a la ciudad. El voto a favor de Vox hace días que está asegurado, pero está por ver qué harán Podemos y Zaragoza en Común (ZeC). El PSOE se mantiene en su ‘no’ por la falta de información durante el proceso.

Ayer el concejal de la formación morada, Fernando Rivarés, convocó a los medios para explicar que seguía negociando con el Gobierno de PP-Cs su apoyo. Exigen que el campo siga siendo público, que las arcas públicas reciban parte de los beneficios obtenidos por la explotación del estadio y que el Real Zaragoza pueda seguir jugando durante los años que se prolongarán las obras.

Rivarés era «poco optimista» ayer, después de que el domingo se rompieran unas negociaciones que, dijo, habían retomado ayer por la mañana. Sin embargo, fuentes del Gobierno aseguraron que se había alcanzado un acuerdo con la formación morada, que exige, en definitiva, que se impulse la Ciudad del Deporte. Y se hará, garantizan desde PP-Cs.

Según Rivarés, las arcas públicas podrían obtener al año entre 4 y 6 millones de euros correspondientes al beneficio de explotación del nuevo estadio de fútbol, de los 15 estimados. «Si el ayuntamiento renuncia está condenando el proyecto porque es la única vía de impulsar la Ciudad del Deporte», aseguró el concejal, que añadió que la última valoración de los suelos de La Romareda rondaba los 60 millones.

También criticó que el Gobierno de PP-Cs no defina la fórmula de explotación y no aclare si privatizará el estadio. Fuentes del Gobierno aseguraron que el suelo «seguirá siendo público», que el ayuntamiento mantendrá el control del campo y que el Real Zaragoza no podrá inscribir la propiedad en el Registro.

Mientras, desde el PSOE no titubearon a la hora de decir que mantiene su voto en contra. «No firmaremos un cheque en blanco», insistían desde la formación. Zaragoza en Común (ZeC), salvo sorpresa, se abstendrá en la votación. H