No es sencillo decir adiós a la vida de cuartel, uniforme y disciplina después de una vida dedicada a las Fuerzas Armadas. Pero es el trance al que deben enfrentarse el centenar de militares que este año cumplen 45 años en las bases aragonesas y se pasarán al régimen de reservistas de especial disponibilidad, siempre que no hayan obtenido la condición de soldado permanente y hayan cumplido con 18 años de servicios en Tropa y Marinería. Para abrirse paso en el mercado laboral de los civiles, el Ministerio de Defensa y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) firman anualmente un convenio para facilitar la formación de estos profesionales.

Este lunes, hasta 125 militares y 10 civiles que habían servido en el Ejército han recibido los diplomas que acreditan que han culminado su formación en diversos cursos que les ayudarán a su futura reinserción en el mundo laboral civil. Los cursos son variadísimos: pilotaje de drones (con una popularidad altísima), transporte de mercancías y viajeros, construcción o jardinería, entre otros muchos ejemplos.

Sin embargo, según ha explicado el Delegado de Defensa en Aragón, Conrado Cebollero, "no hay un nicho de mercado especial para militares, sino que coincide con las necesidades laborales del país". "Se incorporan en unas condiciones similares al resto de trabajadores pero aportando esos valores, experiencia y disciplina que han vivido en las Fuerzas Armadas y que pueden proporcionar a esas empresas que les contratan”, ha afirmado Cebollero.

La "rara" vida de Goretti: se dedicará a la sanidad

Una de las militares que este año han cumplido 45 años en María Goretti González García, una mujer que llegó hace seis años desde Canarias a Zaragoza, donde desembarcó en la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 (AALOG 41) del Ejército de Tierra. Trabajó en labores de abastecimiento y le tocó el apoyo a los miitares que trabajaban en Barcelona en lo más duro del covid. Fue allá por el año 2000, cuando decidió que su oficio como peluquera no le llenaba y se alistó en Artillería, donde ocupó los puestos de soldado, cabo y cabo primero. Apenas tenía 23 años cuando comenzó su carrera militar y ahora, cuando echa la vista hacia el futuro, no le cuesta admitir que la vida "será algo rara".

Con un hijo a su cargo que cuida ella sola, sabe que tiene que volver al mercado laboral, que "hay que buscarse la vida". "Me gustaría dedicarme al ámbito sanitario. Pero será cuando disfrute un poco del paro que me corresponde ahora", cuenta González con una sonrisa al hablar de sus "pequeñas vacaciones". Sin embargo, no ha perdido esta mujer el tiempo estos años. Todo lo contrario: hizo todos los cursos que pudo y se formó como auxiliar de enfermería, en seguridad y defensa y ahora acaba de terminar el grado de transportista (el famoso CAP) y el atención a múltiples víctimas; el próximo será el grado medio de transporte sanitario. Eso sin contar los cursos internos de Artillería, como para disparar obuses con el C-90 o el HK, dos lanzagranadas.

"Han sido mis compañeros que han ido saliendo del Ejército estos años quienes me han orientado para buscar trabajo, a hacer el curriculum y a arreglar los papeles para el paro"

Cuando los militares como Goretti -así la conocen todos los compañeros- cumplen 45 años, les queda una paga que ronda los 600 euros, pero lo más importante para esta mujer de su paso por el Ejército es el compañerismo. "Han sido mis compañeros que han ido saliendo del Ejército estos años quienes me han orientado para buscar trabajo", cuenta, haciendo referencia a que se ayudan para redactar curriculums arreglar los papeles para solicitar la prestación de desempleo.

Según ha dicho este lunes en el acto de entrega de los diplomas el director provincial del SEPE en Zaragoza, Fernando de Miguel, el convenio entre las dos instituciones se firma anualmente desde 2002. "Desde entonces, han pasado más de 3.000 personas por estos cursos y por las escuelas de formación y escuelas-taller", ha apuntado De Miguel.

De hecho, este año un centenar de militares ha pasado a la posición de reservistas en especial disponibilidad, según la cifra facilitada este lunes por el Delegado de Defensa en Aragón, Conrado Cebollero. Sin embargo, Cebollero ha incidido en que el objetivo de las Fuerzas Armadas es dotar a los militares de esas herramientas formativas antes de esas edad marcada en rojo en los calendarios vitales de los militares. "Nuestra principal preocupación es que no lleguen al límite de los 45 años, sino que por medio de la orientación laboral encuentren la continuidad en la vida civil antes de llegar incluso a ese límite”, ha aseverado.

“Para el ministerio de Defensa es una prioridad absoluta mejorar la formación de todo el personal de las tropas y marinería de la Fuerzas Armadas, que a través de este convenio con el SEPE pueden acceder a cursos que mejoran su formación para introducirse en el mercado laboral civil al cumplir 45 años", ha concluido la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano.