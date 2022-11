Azcón vaticina la victoria del PP en las elecciones sin aclarar su futuro

No hubo sorpresa de última hora y Jorge Azcón pasó la prueba de tener al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en casa sin anunciar dónde se presentará a las elecciones. El gran acto político preparado por los populares como parte de la gira «en defensa del país» se quedó este martes en eso, sin anuncios ni sobresaltos que aclaren quiénes serán los candidatos del principal partido de la oposición en Aragón. En esta ocasión, ni Azcón ni su jefe dejaron caer pistas, no como ocurrió en anteriores eventos, con Pablo Casado todavía al frente, que le marcaba el paso hacia el Pigantelli.

En un salón solo lleno a medias, con unas 700 personas llegadas de todos los puntos de Aragón, el PP trató de mostrar músculo cuando quedan exactamente seis meses para las elecciones municipales y autonómicas. La demostración de fuerza no salió redonda –quedó por llenar todo el patio de butacas superior–, pero aún así dejaron claro que hay partido movilizando a sus bases en una cita tan difícil de encajar en la agenda como un martes a las 19.30 horas.

Pese a que la noticia se espera desde hace semanas, Jorge Azcón evitó decir nada que pudiera interpretarse con ambigüedad sobre su futuro. Lo que sí hizo fue arengar a los suyos vaticinando una victoria electoral en mayo: «Quedan 180 días para ganar las municipales y las autonómicas y luego ganaremos con Alberto las generales», avisó de inicio.

"La alternativa"

Los líderes del PP se esforzaron en demostrar que son «la alternativa» a unos Gobiernos del PSOE que «mienten». Los presidentes Javier Lambán y Pedro Sánchez fueron la diana de todas sus críticas. Desde las crisis en el gobierno de coalición, pasando por las polémicas de la valla de Melilla, la ley del ‘solo sí es sí’, la ley trans, la reforma de los delitos de sedición y de malversación o la politización de la justicia. La intervención de Azcón dejó un nuevo apodo para el presidente «Narciso» Sánchez y el hilo argumental de que «solo hay un PSOE» y que ambos Ejecutivos basan sus políticas en «engañar a los ciudadanos».

El líder de los populares aragoneses denunció «el cinismo y la incoherencia» de un Lambán que «dice una cosa y hace la contraria» en la sedición, el acercamiento de los presos etarras o a la hora de votar en contra del estadio de La Romareda. «El cinismo y la incoherencia de Lambán es un motivo para que deje de gobernar», aseguró Azcón, que también criticó que el Gobierno aragonés «nos fríe a impuestos» y los ciudadanos reciben «de los peores servicios públicos de España».

El PSOE ya no existe: es el partido de Pedro Sánchez. Y el PSOE se merece algo más

«Dentro de 180 días vamos a cambiar el Gobierno de Aragón para dar un siguiente paso para hacer a Núñez Feijóo presidente del Gobierno de España», ha concluido entre aplausos.

El líder gallego ha reivindicado la «trascendencia» del acto frente a un Gobierno, aseguró, que no defiende al país sino los intereses personales del presidente. «A Sánchez le preocupa hacer historia y yo creo que ya puede descansar porque ya ha hecho la peor historia de los últimos 44 años», denunció. Es más, se animó a pedir el voto a los socialistas «con conciencia».

En 180 días vamos a cambiar el Gobierno de Aragón para hacer a Núñez Feijóo presidente del país

«Millones de votantes socialistas siguen teniendo conciencia y les remueve lo que está haciendo Sánchez. El PSOE ya no existe: es el partido de Sánchez y quiero decirles que no están solos. El PSOE se merece algo más», aseguró el gallego, que pidió «unión en las urnas» a quienes compartan su mensaje, sean o no votantes fieles del PP.