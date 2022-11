Los secretarios judiciales de Aragón anuncian una huelga indefinida para después de Navidad

El Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia desconvocó el pasado mes de abril la huelga en la que andaba sumida el sector, pues el Ministerio de Justicia se había comprometido por escrito con las asociaciones a "dotar de coherencia al régimen retributivo en relación con la carrera judicial" mediante una cláusula de enganche al régimen de los jueces o mediante una adecuación de los grupos de población.

Ante el incumplimiento de este acuerdo, los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales, anunciaron que secundarán una huelga indefinida después de Navidad. Así lo explicó este martes Carlos Artal, miembro de la delegación de Aragón de la Unión Progresista de Letrados de la Justicia (UPSJ) en la primera jornada de huelga de las cuatro convocadas hasta que adquiera su carácter indefinido: 29 y 30 de noviembre, y 14 y 15 de diciembre. "Es una situación absurda. No es que estemos de huelga, sino que volvemos a la huelga con un convenio firmado y no cumplido", matizó Artal en referencia a esos paros que ya fueron secundados por un 85% de los letrados a principios de año.

Por provincias, el seguimiento ha rozado el 60% en Zaragoza -57,47%-, donde ha sido secundada por 50 de los 87 letrados, mientras que en la capital aragonesa ha contado con un apoyo del 73%. Por su parte, en la provincia de Huesca han apoyado la huelga 6 de los 21 letrados -un 28,5%- y en Teruel ha alcanzado un 58,33% con 7 de 12.

En este sentido, Alfonso Rivera, delegado del Colegio de Letrados a nivel nacional, detalló que en Instancia se han dejado de celebrar casi 40 vistas orales y allí ha sido secundada por 18 de 22 juzgados. "Simplemente queremos que se cumpla lo firmado, es como si ganamos un juicio declarativo y no se quiere ejecutar esa sentencia o ese decreto. El Ministerio de Justicia debería ser el primero en cumplir y es el primero que no cumple", denunció Rivera.

A nivel nacional, la convocatoria ha contado con un seguimiento del 75,3% y ha supuesto la suspensión de más de 10.000 juicios y vistas.

Las reivindicaciones

Artal, que también es miembro del comité de huelga a nivel nacional, señaló que el cuerpo de letrados de 2003 ha asumido más de 600 competencias, "todo tipo de trabajos nuevos", como, por ejemplo, señalamientos o señalación de recursos en la administración penal, civil, social y contenciosa. "No estamos pidiendo una subida salarial, sino una adecuación de nuestro sueldo al trabajo que realmente efectuamos", argumentó.

El Ministerio de Justicia se comprometió a establecer un calendario de reuniones para concretar los detalles de las propuesta de modificación. "No lo han hecho. Se han reunido solo para fijar servicios mínimos y cuando dijimos que tenían la obligación nos han obviado totalmente", apuntó.

El miembro de la delegación de Aragón de la UPSJ recordó la rueda de prensa que había convocado ayer el Secretario de Estado para explicar todo lo que había hecho con el cuerpo de letrados y que finalmente fue suspendida. "Le debieron asesorar que no había hecho absolutamente nada y desconvocó la rueda de prensa", criticó Artal, a lo que añadió: "Están haciendo un bucle, no saben por dónde salir, no nos dan la cara y nos ponen el problema de Hacienda y vemos que cuando les interesa Hacienda no es ningún problema".