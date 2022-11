Mostrando que no está solo, rodeándose de su círculo más cercano, el presidente del Partido Aragonés (PAR) y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, compareció este miércoles por la mañana tras conocerse el revés judicial en el que se anula el congreso en el que resultó reelegido. Ante los medios de comunicación, descartó dimitir de sus cargos orgánicos e instituciones tras la sentencia. También anunció su intención de no recurrir el fallo judicial, lo que adelantaría la convocatoria de un nuevo cónclave al se plantea volver a optar como candidato a la Presidencia del Ejecutivo autonómico, así como número uno de la lista para las próximas elecciones autonómicas.

"Soy el presidente del PAR desde el año 2015, me eligió el anterior congreso. El juez no dice que hay que quitarme a mí, sino que anula el congreso de la reelección", señaló en una comparecencia en la que tuvo que tomar en varias ocasiones agua para pasar el mal trago judicial, mientras afirmó: "El calendario no me lo fija ningún critico ni un juez pero me planteo optar a la presidencia del PAR y del Gobierno de Aragón".

"No he cometido irregularidades, ni las cometeré, quiero seguir prestando servicio a este partido que amo y servir a Aragón", subrayó en clara alusión a las críticas del presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, quien le acusó de hacer "trampas". "No coment", dijo en inglés a las declaraciones de Azcón, de quien dijo que "tenía demasiados intereses" en él.

Pese a la firmeza con la que trató de analizar la sentencia, Aliaga reconoció que el magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 18 de Zaragoza "nos han quitado la razón" por lo que "vamos a cumplir lo que diga el señor juez". Por ello, ha anunciado que convocará a la anterior ejecutiva del PAR para decidir cuándo y cómo se celebra un nuevo congreso del partido. Eso sí, no se mostró nervioso por producirse esta anulación del congreso a seis meses vista de las próximas elecciones municipales y autonómicas. "Step by step", señaló también en inglés.

En el análisis del fallo que realizó, Aliaga quiso destacar cuestiones "válidas como la convocatoria del congreso, la inclusión de las categorías de los alcaldes, la elección de la mesa del congreso y las papeletas".

Asimismo, se refirió sobre la salud del cuatripartito del Gobierno de Aragón, afirmando que "El Gobierno se firmó por unanimidad en el año 2019 con unos puntos que se han cumplido. Que nadie sueñe con acabar con el cuatripartito. Sería un descerebrado quién lo piense".

"Nos seguiremos viendo. Esto no acaba hoy. Este partido va al 2023 con un proyecto serio y moderado para sacar a Aragón adelante", concluyó Aliaga antes de abandonar la sala de prensa en la sede de su partido.

La sentencia da la razón a los críticos, liderados por Elena Allué y Xavier De Pedro, quien interpuso la denuncia ante las "irregularidades" en el censo por la inclusión de 311 militantes, y en el pago de cuotas previo al último cónclave de la formación aragonesista, celebrado en octubre de 2021, en el que se impuso su actual presidente, Arturo Aliaga.