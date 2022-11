Las asociaciones de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) de Aragón siguen con su tendencia al alza de atenciones y consultas, que no ha parado de crecer desde la pandemia. Así lo señalan desde Arbada (Asociación de familiares de enfermos) y TCA Aragón en el Día de la lucha contra esta enfermedad. En la primera ese incremento se nota «por la orientación a familiares» y la asistencia a cursos de orientación. Otros años han organizado dos y este año «ya van cuatro». Además, han realizado 312 intervenciones a familias, lo que supone un crecimiento anual del 10%; y las atenciones a afectados (adultos, ya que en el caso de los menores acude la familia) han llegado a 125 en lo que va de año frente a los 115 de 2021, señala Merche Barcelona, trabajadora social de Arbada. Asegura que los adultos acuden a ellos cuando «el proceso ya está avanzado y necesitan ayuda porque afecta a su día a día». Además, cuenta Barcelona que se están dando más casos de trastornos «inespecíficos», que no cumplen los criterios puros de anorexia y bulimia», sino que vienen asociados con otras patologías «más ansiosas y depresión».

En el caso de la asociación TCA Aragón, también han notado ese incremento. «El teléfono no para de sonar», asegura Consuelo Alcalá, presidenta del colectivo. Asimismo, añade que además de llamadas y correo reciben «muchos mensajes por redes sociales» que derivan a la psicóloga que colabora con el colectivo. «Estamos desbordadas, ya que desde verano se ha notado más» y, sobre todo, de pacientes muy jóvenes, quizá porque «la adolescencia se ha adelantado o les damos barra libre a las redes sociales y allí ven vidas perfectas y cuerpos perfectos», señala. Y de hecho, cuenta que en redes sociales como Tik Tok, «las páginas más visitadas son las de cómo dejar de comer o cómo disimular que has dejado de comer», asegura Alcalá, madre de una joven con trastorno alimentario.

Las señales a tener en cuenta para ver si existen problemas es «el cambio de forma de ser del hijo», explica Barcelona, ya que «se encierran, les cuesta más comunicarse, tienen dificultades y no las verbalizan». Además, «no comen como antes, no meriendan, eliminan alimentos que antes ingerían, como dulces, pasta», etc. «Hay que unir un cambio en los dos aspectos», señala la trabajadora social, que reconoce que las familias están más atentas y al haberse naturalizado la enfermedad y existir «menos estigma que antes» hace que se vena más afectados pero también que la «atención sea más temprana». A eso hay que sumar las charlas de prevención que llevan a cabo desde Arbada junto a Consumo, por las que el año pasado pasaron 30 centros y más de 3.000 alumnos.

Grandes comilonas

Verano y Navidad son dos festividades peligrosas para los enfermos. La primera por que se muestra el cuerpo y la segunda, por grandes comilonas. Cuando se está en tratamiento, las familias deben «negociar cómo se puede organizar ya que depende del afectado». Una opción es que lleve su propia cena, pero siempre «pactado con el profesional que les trata». Para pacientes de bulimia es mejor «un primero y un segundo, nada de picoteo» mientras que para anorexia, lo contrario, un picoteo para que «pase más desapercibido lo que come». Pero sobre todo, incide Barcelona, es «el diálogo» y evitar comentarios sobre «el cambio físico» o animar a comer porque puede ser «un agobio extra».