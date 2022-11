Una investigación de la Fundación Dinópolis publicada en la revista científica Diversity ha permitido identificar y clasificar nuevos fósiles de estegosaurios de varios yacimientos paleontológicos de las provincias de Teruel y Valencia. Todos los fósiles proceden de rocas pertenecientes a la denominada Formación Villar del Arzobispo, cuyo origen sedimentario data de hace unos 154,8-145 millones de años en el Jurásico Superior.

Entre los nuevos hallazgos de Teruel destaca un húmero excavado en el término municipal de El Castellar que, debido a sus características anatómicas, ha podido identificarse como perteneciente a un estegosaurio, explica Sergio Sánchez, paleontólogo de la Fundación Dinópolis y que realiza su tesis doctoral con este tipo de dinosaurios. Este hallazgo amplía el escaso registro osteológico de estegosaurios en la Cuenca del Maestrazgo compuesto, casi únicamente, por un espécimen encontrado también en El Castellar y cuyos fósiles se pueden contemplar en el yacimiento San Cristóbal en un edificio construido para tal fin. Los otros fósiles de Teruel descritos en la investigación corresponden a varias vértebras de la cola procedentes del yacimiento Barrihonda-El Humero del municipio de Riodeva.

Hallazgos previos realizados en este mismo yacimiento evidencian que Dacentrurus armatus compartió hábitat con el gran saurópodo Turiasaurus riodevensis, con dinosaurios carnívoros alosáuridos y dromeosáuridos, ornitópodos de gran tamaño, tortugas (como Riodevemys inumbragigas), así como con cocodrilos y peces, entre otros, informa Efe.

Todos los fósiles de Teruel son exhibidos actualmente en el Museo Aragonés de Paleontología en Dinópolis-Teruel.

La investigación también ha permitido determinar que los fósiles estudiados de la Comarca de Los Serranos en Valencia pertenecen a estegosaurios muy similares a Dacentrurus armatus, según la directora del Museo Paleontológico de Alpuente y coautora del estudio, Maite Suñer.

Hallazgos en su conjunto que reafirman el papel preponderante de estos animales en los ecosistemas costeros del Jurásico Superior de la península ibérica, siendo, junto a los diferentes tipos de saurópodos, los dinosaurios más abundantes, apunta el director de la Fundación Dinópolis y coautor del estudio, Alberto Cobos.

Este hecho se refrenda tanto por la presencia de huesos, como de las huellas producidas por estegosaurios y que la Fundación investiga desde hace años.

El artículo publicado en la revista internacional Diversity se titula New fossils of stegosaurs from the Upper Jurassic of the Eastern Iberian Peninsula (Spain) y ha sido realizado por Sergio Sánchez Fenollosa, Maite Suñer y Alberto Cobos.

Esta publicación se enmarca en las investigaciones del Grupo FOCONTUR, financiado a través del Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento del Gobierno de Aragón y forma parte del proyecto (PGC2018-094034-B-C22) y de las investigaciones de la Unidad de Paleontología de Dinosaurios de Teruel financiada a través del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

También ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Alpuente (Valencia, España) y del proyecto (BTE2001-0185-C02-02) financiado por el Gobierno de España para el trabajo de campo del yacimiento Cañada París así como del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.