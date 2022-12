Las declaraciones que este martes lanzó el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, respecto al liderazgo en el PSOE y en el país siguen trayendo cola. Su cuestionamiento a la actuación de Pedro Sánchez y su opinión de que "con Javier Fernández -expresidente autonómico asturiano- le habría ido mejor a España y a mi partido" han agitado el tablero político. El último en pronunciarse al respecto ha sido el líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

"Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace", ha resumido Feijóo, que ha lamentado que se produzcan "de vez en cuando algún comentario como el de Lambán que se contradice luego con los hechos en las Cortes de Aragón y de las Cortes Generales". "No se puede estar a favor de la Constitución y a la vez en contra", ha señalado un líder popular que ha acusado a los primeros espadas socialistas de "tener un juicio" en sus declaraciones, pero "no mantenerlo a la hora de tomar decisiones".

El líder popular ha asegurado que "las declaraciones del miércoles de Lambán las comparten la mayoría de los militantes socialistas" y también ha tenido un recuerdo para Javier Fernández, el tercero en discordia en esta polémica: "La España de Fernández no tendría nada que ver porque es un político que sabe que el principio básico es mantener la unidad de un país y no fracturarlo". "Mantener los grandes pactos constituciones y no quebrarlos, y no entregar la gobernabilidad de España a una treintena de diputados que su objetivo, como dice el señor Otegui, es marcharse de España", ha completado.

Por último, Feijóo ha dicho que "cada vez tengo menos esperanza en que los actuales dirigentes del PSOE levanten la mano y digan que ya basta". En un análisis de la situación de la formación socialista, el líder del PP ha recomendado a su rival "volver a la senda constitucional que nunca debió abandonar". Para cerrar, una mano tendida para le votante socialista: "Nos brindamos al votante del PSOE para recuperar el pacto constitucional".