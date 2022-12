Los Tédax vuelven a Instalaza para recabar testimonios de los trabajadores y analizar las cámaras de grabación

Los Tédax de la Policía Nacional y la Guardia Civil recogieron ayer vestigios en Instalaza con el objetivo de determinar el contenido del sobre que recibió esta empresa armamentística y que fue desactivado con una explosión controlada. Esta unidad de desactivación de explosivos ha vuelto hoy a sus instalaciones para recabar testimonios de los trabajadores de la empresa y analizar las cámaras de videovigilancia con las que cuenta. El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional se ha hizo cargo de las diligencias.

Como adelantó ayer EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, el sobre que recibió Instalaza tenía el mismo remitente ucraniano que llegó hasta la embajada de Ucrania en Madrid y que hirió al trabajador que lo manipuló. Esta diario ha podido saber hoy que el tamaño del sobre es de 18x10 centímetros y va sellado con un timbre de 2,70 euros. Además, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha asegurado esta mañana que los primeros indicios apuntan a que la procedencia de los cinco sobres es "del propio territorio español".

Según informó el Ministerio del Interior, el sobre que recibió Instalaza iba dirigido al director de la compañía. Desde ayer se ordenó un incremento de las medidas de seguridad en torno a las legaciones consulares presentes en España así como en otros ámbitos que necesitan especial protección.

"¡Que hay una bomba, que hay Policía!"

La noticia corrió como la pólvora entre los vecinos de la zona de Tenerías del Casco Histórico de la capital aragonesa. Josué y Jonathan recuerdan que sobre las 17.30 horas salieron de casa para ir a comprar pintura al Bricomart de Avenida Cataluña. No habían regresado todavía a su domicilio cuando Jonathan recibió una llamada de su prima. "Me dijo que no nos asomáramos por la ventana. ¡Que hay una bomba, que hay Policía!", cuenta este vecino del Casco, que en un primer momento no se lo tomó en serio: "Yo pensaba que estaba borracha o algo".

A los pocos minutos, recibió otra llamada. En esta ocasión se trataba de su mujer, que se encontraba en casa junto a sus dos hijos de tres y cinco años. Da la casualidad que la vivienda en la que residen Jonathan y su familia es contigua a la zona de parking de Instalaza, separada por algo menos de diez metros.

En ese momento, el acceso a sus domicilios ya estaba prohibido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se encargaron de cortar el tráfico rodado y el tránsito de peatones desde el Trovador. Su esposa y sus hijas tardaron entre 15 y 20 minutos en abandonar su vivienda hasta que se reencontraron con Jonathan a pie de calle.

¿Por qué Instalaza?

Uno de los motivos que podría estar detrás de la recepción de este paquete sospechoso sería que en Instalaza se fabrican los lanzamisiles que el Ejército ucraniano emplea en la guerra contra Rusia. De hecho, al principio de la contienda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció el envío de 1.370 de estas unidades de guerra ligeras y con ellas se destrizó un número indeterminado de tanques.