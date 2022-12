La delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, ha apelado, a la importancia del diálogo y a la necesidad de alcanzar pactos, durante el discurso que ha pronunciado con motivo de la conmemoración del 44º aniversario de la Constitución Española, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

El acto celebrado este viernes, en la Delegación del Gobierno en Aragón, ha contado con la asistencia de representantes de las principales instituciones de la comunidad autónoma y de la ciudad de Zaragoza, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por su parte, los alumnos del C.P.I. La Jota han intervenido durante esta conmemoración con la lectura de sus principales deseos para la sociedad y el país, en el marco de una iniciativa organizada por la asociación zaragozana Atrapavientos, merecedora del Premio Nacional del Fomento de la Lectura 2022.

Entre las peticiones de los jóvenes figuran que nadie sea discriminado por sus orígenes, que termine el maltrato animal o que no haya niños que sufran la guerra, también esperan que se ponga fin al machismo o que los impuestos se destinen "a algo que podamos aprovechar todos".

En este sentido, la delegada del Gobierno en Aragón ha indicado que "todos esos deseos" están recogidos en la Constitución desde hace 44 años, "el tiempo que los españoles llevamos disfrutando de un preciado periodo de convivencia y democracia".

"Costó escribir nuestra Carta Magna, porque hubo que combinar muchos anhelos diferentes, respetar a cada uno, descartar el insulto y el agravio, desterrar el populismo, ser capaces de llegar a acuerdos y de apostar por el futuro, en vez de por el pasado", ha afirmado Serrano.

Asimismo, como delegada --ha expresado-- "quiero sumar mi deseo de que nuestras instituciones, en Aragón y en España, seamos ejemplo de respeto y responsabilidad para sumar y llegar a acuerdos", porque ninguno de los "grandes retos" que está por llegar se alcanzará "con el insulto como estrategia política ni manoseando la realidad para ganar un puñado de votos".

"Ceder, pactar y sumar"

Rosa Serrano ha asegurado que la democracia es el resultado de que, un día, "todos fuimos capaces de ceder, de pactar y de sumar", y ha remarcado que no se consiguió salir de la pandemia de la COVID-19 "sin sumar esfuerzos", ni se logrará afrontar la guerra en Ucrania y sus consecuencias "mirando hacia otro lado".

"No seamos equidistantes ante el insulto, la vejación o el dolor ajeno", ha reclamado, instando a la sociedad a que se esfuerce por "enseñar" a los niños a no ser cómplices en los episodios de agresión física o verbal, a dialogar, encontrar puntos de encuentro y no minimizar la violencia.

Por otra parte, Serrano ha criticado los episodios acontecidos en la política nacional y autonómica, preguntándose que si para criticar una decisión, una ley o cualquier tipo de medida, "es necesario usar la violencia verbal o física, tomar una parte por el todo y descontextualizar la realidad, algo no estamos haciendo bien".

En esta línea, ha planteado: "¿Se imaginan a los padres de la Constitución pensando qué poner en 140 caracteres para ganar más votos? ¿O dirigiéndose a sus compañeros de negociación en los términos que hoy se escuchan? Yo creo que no, porque los esfuerzos y los avances colectivos saben muy poco de personalismos y mucho de servicio público".

Retos de la sociedad

Serrano ha hecho referencia a los principales retos a los que se enfrenta la sociedad, enfatizando en la violencia de género. "La violencia específica contra las mujeres existe y no se erradicará solo con una medida, ni negándola, ni con palabras gruesas. Tampoco terminaremos con ella borrando su nombre en algún Parlamento autonómico".

Ha destacado que "es tarea de todos combatir esta lacra y poner el foco en el agresor, puesto que el negacionismo sobrevuela, además, otros temas fundamentales para nuestra propia supervivencia".

En este ámbito, se ha referido al cambio climático, una realidad que apremia a transformar el sistema productivo y dotar de nuevas oportunidades al mundo rural. Ha señalado que son las administraciones las que deben actuar como "escudo" para los más necesitados e "impulso para el tejido productivo y empresarial.