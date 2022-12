"Lleno" en los vuelos chárter programados en el aeropuerto

Las buenas noticias para el próximo puente de la Constitución se las queda el turismo emisor. Ni uno solo de los vuelos que saldrán desde el aeropuerto de Zaragoza tiene algún asiento disponible.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge Moncada, celebra este fenómeno: «El turismo emisor va lleno al completo». Tanto es así que el propio Moncada lanza una recomendación: «Si ahora me preguntasen por alguna posibilidad de viaje, te diría que ni lo intentasen, porque no van a encontrar ningún hueco libre».

El turista zaragozano, de hecho, ha acogido con ganas todos los destinos disponibles. «Es un puente en el que mucha gente aprovecha los vuelos para ir a Praga, Roma, Estambul o Malta», enumera el presidente de las agencias, que también recuerda a las aerolíneas low cost, «que también han llenado sus viajes a Londres, Bruselas o Marruecos, entre otros destinos».

No es una sorpresa para el responsable de las agencias, ya que considera que es «un puente en el que todos los años hay muchos vuelos». «Estamos muy contentos, la única lástima es no haber podido vender aún más salidas», admite Moncada, ya que no habría sido descabellado llenar algunos viajes más.

Unos aviones que, sin embargo, no despegarán durante el período navideño. Solamente uno, para el día 28 de diciembre, que pondrá rumbo a la ciudad portuguesa de Oporto. «Para Navidad este año no hay nada», cuenta Moncada, que pone el ojo, sobre todo, en una Nochevieja que empieza a ser jornada de viajes para algunas familias. «Cada vez hay más grupos que deciden pasar el último día del año en lugares más cálidos, por lo que viajan a zonas como el Caribe, donde se puede vivir un final de año muy diferente a lo que estamos acostumbrados».