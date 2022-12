El PAR trata de salvar su crisis con un congreso extraordinario en enero

La comisión Ejecutiva del PAR reunida este viernes ha acordado "por unanimidad" la convocatoria de un congreso extraordinario, que se celebrará antes de final de enero, para dar respuesta a la sentencia judicial que anula la aprobación de 311 militantes del censo electoral del último cónclave de la formación y como consecuencia anula también los compromisarios elegidos y el resultado del congreso.

El presidente del partido, Arturo Aliaga, ha comparecido ante los medios de comunicación en un receso de la Ejecutiva, que se encuentra en funciones mientras la sentencia no sea firme, pero que quedará anulada también cuando el fallo sea definitivo. Preguntado sobre si esta Ejecutiva en funciones tiene potestad para convocar un congreso extraordinario, Aliaga ha asegurado que cuenta con la validación de los servicios jurídicos del partido.

"Nuestros servicios jurídicos nos dicen que sí que esta Ejecutiva puede hacer un Congreso extraordinario para cumplir los tres puntos de la sentencia. Hemos tomado la decisión sabiendo que se puede tomar", ha aclarado.

Así, la previsión es que después del puente de la Constitución, la Ejecutiva en funciones volverá a reunirse "tan pronto como sea posible" para elegir a la comisión organizadora que deberá preparar las ponencias política y de estatutos para el nuevo congreso. En esa próxima Ejecutiva se anunciará además la fecha concreta del congreso.

Asimismo, ha asegurado Aliaga, el censo de militantes que deberá incluirse para el nuevo congreso extraordinario será el vigente en los tres meses anteriores a la fecha de la convocatoria, es decir, este 2 de diciembre.

Según ha confirmado también Aliaga, el censo puede incluir también a los 311 militantes que han sido el origen del conflicto judicial. "El juez no ha invalidado a los militantes, sino que el acuerdo lo hizo un órgano al que no le correspondía, pero nadie ha puesto en duda que hay 311 militantes que estarán incluidos en el censo. Si no, no estaríamos respetando su derecho", ha añadido.

"Después de estos tristes días, hoy se me llena el corazón de alegría de ver el apoyo unánime que he tenido de esta grandísima Ejecutiva que ha tenido la fuerza de acompañarme en estos días difíciles de ataques al PAR", ha empezado Aliaga, que ha anunciado también que tiene el apoyo de la Ejecutiva a que el PAR siga en el Gobierno "mientras otros andan diciendo barbaridades y pidiendo que el PAR salga del Gobierno".

"Agradezco la unanimidad para convocar un congreso extraordinario a más tardar a finales de enero para respetar las navidades para que todo el que quiera participar participe para mostrar que somos demócratas. Ha habido imprecisiones administrativas, pero nunca ha sido con la intención de vulnerar ningún derecho", ha recalcado Aliaga.

"Invito a todas las personas de este partido, estén con los críticos o los no críticos, a participar en este proceso. Vamos a construir el proyecto que llevaremos en 2023 a las elecciones de mayo. Tiene que ser un congreso participativo, haremos unos estatutos reformados y una ponencia política nueva", ha explicado el presidente del PAR.

Los servicios jurídicos estudian la sentencia

La intención de la dirección del PAR es no recurrir la sentencia, pero Aliaga ha confirmado que los servicios jurídicos del partido la están analizando "por si hubiera algún error de interpretación".

Eso sí, el actual presidente del partido y vicepresidente del Gobierno de Aragón ha declinado seguir profundizando en la vía de la judicialización. "No estemos en la judicialización. Vamos a hacer un congreso extraordinario antes de que acabe enero", ha insistido, repitiendo que llegar a los tribunales "en nada beneficia al partido".

Por otro lado, ha animado a participar a los críticos pero, al mismo tiempo, se ha preguntado "cuántos son". "Yo no veo más que a tres. Pero aquí (en la Ejecutiva) hay una representación donde hay diputados, secretario general, 160 alcaldes. He dicho que pueden participar, yo nunca cierro la puerta al que quiera estar con nosotros", ha incidido Aliaga.

Con este congreso extraordinario, ha subrayado Aliaga, "todo el mundo puede participar, puede votar y presentar ponencias. Se acabó aquí ya de mentir, porque pucherazos aquí no ha habido y el juez no anula los 311 militantes".

Aliaga ha dejado las puertas abiertas a la reconciliación, pero ha calificado las palabras de Elena Allué pidiendo su expulsión como "extemporáneas". "No hay ningún presidente de ningún partido al que lo puedan expulsar sin unas garantías y sin un procedimiento. Es que se plantean unas cuestiones extemporáneas, fuera de tono. Pero esto es más normal de lo que parece: esto es algo serio, con un equipo humano trabajando en los pueblos, las comarcas y las diputaciones que nació de un congreso en el que hubo errores administrativos o deficiencias formales. Nada más", ha incidido.

Ante las preguntas de los periodistas sobre si le preocupa que el sector crítico vuelva a judicializar el proceso, el presidente del PAR ha asegurado que "solo" le preocupa "una cosa": "Que aquí no hay solo un interés político de unas personas que dieron una rueda de prensa, sino algo más que está moviendo este ataque furibundo a las siglas de este partido, a la presencia de este partido en el Gobierno y a las personas que estamos en este partido".

Ante la insistencia de los periodistas sobre si le preocupa que el interés oculto sea el del PP, ha respondido: "No me gusta entrar en otros partidos y lamento profundamente la injerencia que están haciendo en este, porque yo en todas sus crisis internas que han tenido no me he manifestado".