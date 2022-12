"Zaragoza está muy bien posicionada para tener un vuelo diario a Canarias con Binter"

La compañía aérea canaria Binter ha reforzado la apuesta por las ciudades intermedias como origen y destino directo de sus rutas. Zaragoza es una de las rutas más demandadas, según explica el coordinador general de la empresa aeronáutica, Juan Ramsden, y tiene papeletas para que la oferta se amplíe de las cinco conexiones que ahora tiene Binter entre el territorio insular y Aragón a siete, lo que supondría un vuelo diario entre ambas comunidades.

¿Qué ofrece Binter que no ofrece otra compañía?

Binter ofrece un avión completamente diferente, con una característica fundamental: no tiene asiente de en medio. Tiene dos filas de dos asientos y es algo que la gente agradece mucho porque es más cómodo. O es ventana o es pasillo. En segundo lugar, ofrecemos un avión en el que podríamos haber metido a 148 asientos en el que hemos metido 132 para que la distancia entre asientos sea mayor. Menos para los jugadores de baloncesto, supone no tener las rodillas pegadas al asiento de delante. Y ofrecemos servicio de comida a bordo, un snack, que incluye vino y cerveza y es gratuito. Además, creo que es fundamental el trato que dan nuestros tripulantes de cabina (azafatos y azafatas), que viven en Canarias y por ello tienen una forma de trato absolutamente dulce y cariñosa. Creo que tenemos un servicio radicalemente diferente al low cost.Somos una compañía absolutamente canaria y por ello las islas son siempre origen o destino. No pensamos en hacer vuelos de Zaragoza a otro sitio, al menos hoy por hoy. Dentro de diez años, a saber, pero la empresa hoy se basa en Canarias.

¿Por qué Binter no tiene conexión con Madrid y Barcelona?

A lo mejor algún día lo ponemos, no se descarta nada, pero nuestro modelo es dar la oportunidad de volar de forma directa a Canarias a la gente de ciudades como Zaragoza. Es una ventaja enorme respecto a tener que ir a Madrid o a Barcelona y hacer un transbordo, donde se pueden perder las maletas, por ejemplo.

"Antes, viajar era una aventura agradable y las vacaciones empezaban cuando uno salía de casa. Ahora no: el viaje es normalmente parte de un proceso horroroso. Nosotros decimos que no: el viaje tiene que ser, si no ocurre nada raro, una parte del placer"

¿Cómo funciona la ruta Zaragoza-Canarias? ¿Tiene buenos niveles de ocupación?

Muy bien. Este año acabaremos con una ocupación media en todas las rutas del 70%. Estamos cómodos con esa cifra aunque aspiramos a tener un poquito más. Tampoco queremos tener ocupaciones del 95% y tener vuelos mucho más baratos. Es una incomodidad que los vuelos vayan a tope siempre. Quizás la gente joven puede permitirse el lujo de reducir su comodidad vital, pero a nosotros nos interesan unos pasajeros que estén dispuestos a pagar un poquito más… Creo que antes viajar era una aventura agradable y siempre se decía que las vacaciones empezaban cuando uno salía de casa. Ahora no: el viaje es normalmente parte de un proceso horroroso. Nosotros decimos que no: el viaje tiene que ser, si no ocurre nada raro, una parte del placer.

Supone pagar más.

Hay que pagar más, pero también es verdad que intentamos ofrecer unas tarifas muy asequibles si se cogen con antelación. Los últimos días, cuando se compran a última hora, sí que sale más caro que si se compra el billete para febrero. O para verano y Navidad, que ya lo tenemos todo vendido.

¿Lo entiende el cliente?

Yo creo que sí. Nuestros clientes nos dicen en las encuestas: sois un poquito más caros pero merecéis la pena absolutamente. Nuestro objetivo es que nos prueben, porque damos un servicio tan bueno que luego solo viajan con nosotros. Tampoco queremos quedarnos solos, pero sí ser una alternativa buena.

Binter opera cada semana tres vuelos a Zaragoza desde Gran Canaria y dos desde Tenerife. ¿La demanda es bidireccional?

Estamos muy contentos. Es fundamental que muchos aragoneses vengan a Canarias, pero lo es más que haya muchos canarios que van a Aragón. Es una ruta que tiene el 50% de la demanda de origen en Canarias y el otro 50% en Zaragoza. No es cierto que a Canarias solo se vaya: hay muchos aragoneses que viven en las islas y también que ven que el vuelo de Binter va a Zaragoza y montan sus vacaciones porque les decimos que Zaragoza y sus alrededores valen la pena, como la conexión con Pamplona. Hay mucha gente en Canarias que monta sus vacaciones en función de los destinos que hace Binter y es un orgullo para nosotros. Zaragoza está muy bien posicionada, es una de las rutas que mejor funcionan, para

Zaragoza es un nodo ferroviario. ¿Se plantean crear una conexión que conecte con el tren y lo englobe todo en un mismo billete?

Estamos hablando con Renfe para ver si la gente que viaja a Zaragoza con nosotros puede ir a otras ciudades y áreas cercanas. Igual que los que tengan que venir. Lo estamos trabajando, pero no es muy fácil porque la estación está lejos del aeropuerto, aunque el autobús te lleva de puerta a puerta. A ver si logramos hacer promociones, si logramos que haya más pasajeros igual conseguimos que haya más autobuses. Pero no es una de las cosas más importantes.

¿Se puede viajar solo a Gran Canaria y Tenerife? ¿Qué hay del resto de islas?

Existe la posibilidad de realizar un salto desde esas dos ciudades al resto de islas no capitalinas. A ver, Gran Canaria y Tenerife están muy bien y hay que venir y Lanzarote y Fuerteventura tienen ya su fama. Pero hay otras islas como La Palma, el Hierro o La Gomera que son una gozada y que, particularmente, yo creo que son mejores, más auténticas y con turistas de diferente índole. Damos gratis ese salto, ese vuelo, para favorecer ese

¿Han notado un auge turístico en El Hierro por la serie televisiva y en La Palma por el volcán?

Lo de El Hierro fue una cosa impresionante y se notó muchísimo. Apenas tiene 9.000 habitantes pero es una isla maravillosa, uno de los mejores sitios para bucear. En La Palma se han visto dos experiencias. El turista menos aventurero le ha cogido miedo, pero cada 50 años puede haber una erupción y no pasa nada, está todo muy controlado por la red sísmica. Y sí es verdad que la gente más aventurera ha venido porque es un espectáculo verlo sin olvidarse del daño que ha hecho a la gente de allí. Una belleza dramática.