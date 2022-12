El Gobierno de Aragón ha lamentado que el Estado haya perdido "una magnífica oportunidad de vertebrar el país" y de mostrar su "compromiso real" con el territorio al designar a Sevilla, y no a Teruel, como sede de la Agencia Espacial y considera que la elección se ha basado más en criterios "políticos y electorales" que técnicos. La Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial (IA), a la que aspiraba Zaragoza, también pasará de largo de Aragón y se ubicará en La Coruña.

Tras conocer la noticia, el director general de Investigación, Ramón Guirado, ha anunciado que el Gobierno de Aragón continuará con las acciones judiciales emprendidas contra los criterios que se fijaron como condicionantes para las ciudades que aspiraran a acoger este organismo. "Es importante que la justicia se exprese sobre los métodos del Gobierno de España", ha enfatizado.

Guirado ha añadido que al ejecutivo aragonés, aunque está "triste", no le sorprende la decisión, y más cuando el Estado, ha lamentado, cambió las reglas "a mitad de la partida", al establecer que la ciudad sede de la Agencia Espacial debía tener AVE y estar cerca de un aeropuerto con conexiones internacionales, requisitos que "dejaban fuera a media España".

El Gobierno aragonés, ha insistido, no comparte la decisión porque demuestra que quien no ha elegido a Teruel "no ha valorado" en trabajo que la sociedad y las instituciones han hecho, de la mano de empresas y sindicatos.

Desde el ejecutivo autonómico entienden, además, que llevar la sede del nuevo ente a la capital andaluza podría entenderse como descentralización, "pero en ningún caso como vertebración", ya que "se perpetúa la inversión y la apuesta por una ciudad, la cuarta más poblada de España, ampliamente desarrollada y dotada de infraestructuras".

Un "mazazo"

"En vez de solucionar el endémico problema de infraestructuras de Teruel, común a muchas otras zonas de la España Vaciada, el Gobierno central ha hecho de él una barrera para evitar que lleguen nuevas oportunidades", ha abundado Guirado

En Teruel, ha agregado, hay un gran potencial de innovación industrial e investigación de calidad, como la experiencia en misiones espaciales del Observatorio de Javalambre.

Pero el "mazazo" no va a evitar continuar con la "aventura aeroespacial de Teruel", ya que con la misma unidad institucional y social que se ha exhibido para defender la candidatura se van a reclamar inversiones del PERTE aeroespacial.

El Gobierno de Aragón se muestra convencido de la posibilidad de Teruel de atraer importantes inversiones, de en torno a los 90 millones de euros y en esta línea ya se trabaja en nuevos proyectos.

Sobre la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, que ha recaído en La Coruña y a la que optaba también Zaragoza, el Gobierno aragonés también sugiere que en la decisión han podido mediar "criterios de oportunidad electoralista".

La candidatura de la capital aragonesa, insisten desde el ejecutivo, era "sólida, potente y tenía unas capacidades excepcionales". Pero el camino recorrido en este caso "ha valido la pena", ha asegurado, porque ha posibilitado coordinar a todo el ecosistema de I+D+i, establecer una hoja de ruta y "descubrir todas las potencialidades de Aragón en esta materia, que son muchas"

Reacciones de los partidos

Las reacciones de los partidos políticos a las decisiones del Gobierno de España no han tardado en llegar. Desde Ciudadanos han considerado que la elección de Sevilla como sede de la Agencial Espacial es "otro desprecio del Gobierno a Teruel” y han tildado los criterios de “denigrantes. "Es demencial que Teruel se haya quedado fuera porque el Gobierno pone como condición contar con infraestructuras que la provincia no tiene por la falta de inversión del Estado”, ha dicho el coordinador de Ciudadanos en la provincia de Teruel, Ramón Fuertes. “No recibimos las inversiones que el Estado nos debe y, esa misma falta de inversión, ahora es un obstáculo. Este criterio condena a Teruel al olvido para siempre por parte del Gobierno, por lo que es normal el sentimiento de frustración y enfado que hoy tienen los turolenses”, ha concluido.

Por su parte, el presidente de CHA, Joaquín Palacín, considera que Aragón ha vuelto a ser "claramente perjudicado" por el Gobierno de España. "Las primeras decisiones relevantes tomadas para descentralizar futuras agencias del Estado ignoran totalmente a Aragón. Reclamamos cambios urgentes en estas políticas del Gobierno de España", ha apuntado Palacín. "Existe una necesidad urgente de compensar esa 'deuda histórica' por parte de los poderes del Estado", ha recalcado.